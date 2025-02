Deputado Eduardo Velloso diz que Mailza Assis reúne mais condições para disputar o governo em 2026, do que Alan Rick

Em coletiva com imprensa, vereadores, secretariado e o vice-prefeito Amaral do Gelo, o prefeito Carlinhos do Pelado anunciou nesta sexta-feira 07, a identidade visual da festa carnavalesca e a tão esperada programação oficial do Carnaval realizado pela Prefeitura de Brasileia com várias atrações e muitas novidades.

Entre elas a permissão para o folião entrar na praça carnavalesca Hugo Poli com térmica de até 50 L.

Uma reivindicação antiga dos foliões. O horário da festa popular pela primeira vez foi extendida até as 3h da madrugada.

Serão cinco noites de folias do dia 28 de Fevereiro ao dia 04 de Março com mais de 10 atrações musicais entre músicos, bandas e DJs.

A programação terá a volta também da tradicional escolha da realeza do carnaval melhor bloquinho da folia e o desfile do maior e mais antigo bloco as Rolinhas do Coronel.

Para as crianças e idosos terá duas martinês uma na segunda e outra terça-feira do carnaval.

Mais de 40 expositores estarão no espaço da festa carnavalesca brasileense, com gastronomia, bebidas e o parque de diversão. E um espaço da Secretaria de Saúde com orientações para os foliões.

Na segurança o evento contará com segurança particulares e apoio das forças seguranças, Polícia Militar, Polícia Civil , Corpo de Bombeiros e o Poder Judiciário. E uma portaria será expedida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude disciplinando a permanência de crianças adolescentes no local do carnaval acompanhado dos pais.

A festa carnavalesca na fronteira conhecida com uma das melhores do estado vai promover a cultura, valorizando os talentos locais e regional, o turismo com a participação de centenas de foliões da Bolívia e do Peru além de fortalecer a economia com geração de renda e arrecadação no município.

O Prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância da realização da folia, movimentando a cultura, turismo e economia além de proporcionar para a população muita alegria e diversão.

” Vai ser uma festa para todos, conversamos com expositores, baixamos os valores das taxas de cadastramento deles para que o folião possa entrar com sua térmica com bebidas e refrigerante em lata por que de vidro não será permitido. O horário de encerramento será até às 3h que já era um pedido antigo de quem gosta carnaval. O nosso carnaval vem também com a volta da realeza dos blocos e das machinhas. Valorizamos a cultura com os nossos artistas locais, uma festa para o turismo e para ajudar os nossos comerciantes com suas vendas aquecendo assim a nossa economia. Venham se divertir com agente,” destacou o gestor.