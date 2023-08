Deputado Calegário critica os atrasos no pagamento do governo Gladson Cameli a empresas terceirizadas que prestam serviço ao Estado

Em discurso na Assembleia Legislativa na manhã de hoje (30), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) pediu celeridade na apreciação do projeto de lei que destina R$ 2 milhões aos clubes de futebol profissional do Acre. O parlamentar disse que a matéria não é de interesse apenas do governo, por ser um projeto do Executivo, mas também dos clubes.

“Eu quero fazer um apelo hoje sincero. Quero fazer um apelo para abordar uma matéria de autoria do governo, olha que sou a parte menor. Esse tema do financiamento dos clubes não é de interesse do governo. Nós, no ano passado, fizemos um esforço enorme ao final do ano para que a gente pudesse garantir no orçamento o mínimo de recurso para financiar os nossos clubes, que vivem na amargura. Todo mundo promovendo o desporto com o suor do rosto e algumas moedinhas dos seus salários”, disse o parlamentar.

Edvaldo Magalhães afirmou que é preciso aprovar este socorro aos clubes. “A gente precisa estender a mão. O apelo que quero fazer é que a gente dê celeridade ao grande expediente para votarmos essa matéria hoje. Temos um quórum qualificado, com 16 parlamentares presentes. Temos condições de votar na primeira votação, segunda votação e redação final. Faço esse apelo”.

E finalizou: “se a gente não aprovar, eles vão gastar esse dinheiro com a casinha do Papai Noel”.