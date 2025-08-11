Deputado bolsonarista Arlenilson Cunha ataca agenda histórica de Lula no Acre, mas se cala diante do caos no governo Gladson Cameli

Governador Gladson Cameli e Arlenilson Cunha – Foto: Sérgio Vale

O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL) demonstrou mais uma vez sua seletividade política ao criticar a visita do presidente Lula ao Acre, visita que trouxe o anúncio de mais de R$ 1 bilhão em investimentos para obras estruturantes e programas sociais.

Enquanto Lula garantiu recursos para áreas como infraestrutura, habitação, educação e saúde, Arlenilson preferiu ignorar o impacto positivo dessas medidas e optou por um discurso raso, voltado para agradar a militância da extrema direita, da qual é um dos representantes mais fiéis no estado.

Silêncio cúmplice com Cameli

O que causa indignação é que, na tribuna da Assembleia Legislativa, o mesmo deputado que tenta posar de “fiscalizador” não demonstra a mesma disposição quando o assunto é o desgoverno de Gladson Cameli (PP).

Mesmo diante de denúncias de corrupção, atrasos em obras, caos na saúde pública, crise na segurança e uma gestão marcada por escândalos, Arlenilson mantém-se mudo.

Não é coincidência: aliado de primeira hora do governo estadual, o parlamentar possui espaços na gestão Cameli e raramente se opõe às pautas do Palácio Rio Branco. Quando se trata de proteger os interesses do governo, prefere dizer “amém” e fingir que os problemas do povo acreano não existem.

Comparações que desmascaram

A tentativa de comparar as visitas de Lula e Bolsonaro ao Acre só evidenciou a fragilidade do discurso de Arlenilson. Enquanto Bolsonaro, em suas passagens, se limitou a atos políticos e discursos para a plateia bolsonarista, Lula chega com pacote bilionário de obras e programas concretos para gerar empregos e melhorar a vida da população.

Arlenilson Cunha, fiel escudeiro de Márcio Bittar e Bolsonaro, não consegue esconder a “dor de cotovelo” ao ver que, em termos de ações efetivas para o Acre, Lula aplica uma goleada humilhante sobre o ex-presidente que ele idolatra.

O deputado e o governo Cameli, cada um à sua maneira, seguem como exemplos de uma política onde a conveniência fala mais alto que o compromisso com o povo. O resultado é um estado estagnado, onde a prioridade parece ser a autopreservação de cargos e alianças — e não o Acre que precisa urgentemente de soluções reais.