Política
Deputado bolsonarista Arlenilson Cunha ataca agenda histórica de Lula no Acre, mas se cala diante do caos no governo Gladson Cameli
Política
Governador Gladson Cameli e Arlenilson Cunha – Foto: Sérgio Vale
O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL) demonstrou mais uma vez sua seletividade política ao criticar a visita do presidente Lula ao Acre, visita que trouxe o anúncio de mais de R$ 1 bilhão em investimentos para obras estruturantes e programas sociais.
Enquanto Lula garantiu recursos para áreas como infraestrutura, habitação, educação e saúde, Arlenilson preferiu ignorar o impacto positivo dessas medidas e optou por um discurso raso, voltado para agradar a militância da extrema direita, da qual é um dos representantes mais fiéis no estado.
Silêncio cúmplice com Cameli
O que causa indignação é que, na tribuna da Assembleia Legislativa, o mesmo deputado que tenta posar de “fiscalizador” não demonstra a mesma disposição quando o assunto é o desgoverno de Gladson Cameli (PP).
Mesmo diante de denúncias de corrupção, atrasos em obras, caos na saúde pública, crise na segurança e uma gestão marcada por escândalos, Arlenilson mantém-se mudo.
Não é coincidência: aliado de primeira hora do governo estadual, o parlamentar possui espaços na gestão Cameli e raramente se opõe às pautas do Palácio Rio Branco. Quando se trata de proteger os interesses do governo, prefere dizer “amém” e fingir que os problemas do povo acreano não existem.
Comparações que desmascaram
A tentativa de comparar as visitas de Lula e Bolsonaro ao Acre só evidenciou a fragilidade do discurso de Arlenilson. Enquanto Bolsonaro, em suas passagens, se limitou a atos políticos e discursos para a plateia bolsonarista, Lula chega com pacote bilionário de obras e programas concretos para gerar empregos e melhorar a vida da população.
Arlenilson Cunha, fiel escudeiro de Márcio Bittar e Bolsonaro, não consegue esconder a “dor de cotovelo” ao ver que, em termos de ações efetivas para o Acre, Lula aplica uma goleada humilhante sobre o ex-presidente que ele idolatra.
O deputado e o governo Cameli, cada um à sua maneira, seguem como exemplos de uma política onde a conveniência fala mais alto que o compromisso com o povo. O resultado é um estado estagnado, onde a prioridade parece ser a autopreservação de cargos e alianças — e não o Acre que precisa urgentemente de soluções reais.
Política
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que a criação da Licença Ambiental Especial (LAE), prevista na nova Medida Provisória (MP) do governo para agilizar obras estratégicas, não significará afrouxamento das regras de proteção ambiental.
A declaração foi dada ao jornal O Globo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar trechos do projeto aprovado pelo Congresso e, na sequência, editar a MP que entra em vigor de forma imediata.
A proposta da LAE havia sido apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e incluída no texto legislativo que alterava regras de licenciamento ambiental. O projeto original previa que a licença fosse emitida em etapa única, mas esse ponto foi retirado por Lula. Segundo Marina, os vetos “corrigiram inadequações” e a MP mantém a exigência de seguir as etapas previstas pelos órgãos ambientais, com todas as condicionantes e exigências técnicas.
“O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável”, afirmou a ministra.
A MP também determina que os projetos estratégicos sejam definidos por um Conselho de Governo, com participação igualitária de todos os ministérios, incluindo Transportes, Minas e Energia, Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, Povos Indígenas, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Meio Ambiente.
“A segunda novidade é que a definição sobre os empreendimentos estratégicos passará a ocorrer de maneira colegiada e submetida a um regramento claro”, explicou Marina.
Outro ponto é o prazo máximo de 12 meses para que os órgãos licenciadores se manifestem sobre os empreendimentos prioritários. A medida não garante a emissão da licença, mas obriga a resposta — favorável ou não — dentro desse período.
“Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta virá de maneira mais célere, sem prejuízo à qualidade técnica da análise”, destacou a ministra.
Apesar das garantias do governo, a Frente Parlamentar Ambientalista Mista expressou preocupação. Em nota, o grupo alertou que a aceleração do processo pode permitir que obras sejam autorizadas antes da conclusão de análises completas, fragilizando salvaguardas legais e aumentando o risco de danos irreversíveis aos ecossistemas.
Na última sexta-feira (8), Lula vetou 63 dispositivos do projeto de lei que flexibilizava o licenciamento, entre eles a possibilidade de autodeclaração de impacto ambiental para obras de médio potencial poluidor, conhecida como Licença por Adesão e Compromisso. Também foi derrubada a permissão para que estados e municípios definissem regras próprias sem padronização nacional, o que, segundo o Executivo, geraria insegurança jurídica.
Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher
Deputado bolsonarista Arlenilson Cunha ataca agenda histórica de Lula no Acre, mas se cala diante do caos no governo Gladson Cameli
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria
POLÍTICA
Deputado bolsonarista Arlenilson Cunha ataca agenda histórica de Lula no Acre, mas se cala diante do caos no governo Gladson Cameli
Governador Gladson Cameli e Arlenilson Cunha – Foto: Sérgio Vale O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL) demonstrou mais uma vez...
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que...
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Governo de Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão com empresa de refrigeração para atender Secretaria de Comunicação
-
Política Destaque7 dias atrás
Já tem um quase na “gaiola do pica-pau”: agosto pode ser o mês do desgosto; começou com a prisão domiciliar de Bolsonaro — será que Gladson é o próximo?
-
Política Destaque5 dias atrás
Ministra Nancy Andrighi concede cinco dias à defesa de Gladson Cameli; Léo Rosas afirma que julgamento por corrupção não passa de setembro
-
Política Destaque7 dias atrás
Sete anos de escândalos e luxo: governador Gladson Cameli troca o trabalho pela farra, gasta milhões em festas e deixa o povo na miséria