Deputado Afonso Fernandes e Pedro Valério. Quem irá comandar a nova federação entre Solidariedade e PRD no Acre?

Pele da perna e pés da bebê saíram do corpo; caso ocorreu em Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo pessoal

A recém-nascida Aurora Maria Oliveira Mesquita, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após tomar banho no Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete, em Cruzeiro do Sul, já passou pelos primeiros exames após ter sido transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O pai da menina, Marcos Silva Oliveira, registrou um boletim de ocorrência contra o hospital pelos ferimentos que, segundo ele, foram causados em Aurora após o uso de água quente no banho. Na segunda-feira (23), ela foi transferida para Rio Branco devido à gravidade do quadro. O Ministério Público do Acre (MP-AC) investiga o caso.

De acordo com o pai, ele saiu da capital acreana por volta das 23h, depois que a criança já estava em Belo Horizonte. Marcos chegou na manhã desta quinta e disse, em vídeo, que se sentia confuso com a recepção no local, já que ao chegar, não pôde entrar para ver a filha.

“A mãe dela está lá com ela e também não está bem, está com tontura. Ela chegou de madrugada e fizeram uns exames, o médico falou com ela e disse que era o caso da doença [epidermólise bolhosa]. Estão esquecendo que é queimadura. Eu estou aqui fora desde quando eu cheguei de manhã. Ninguém me deixou entrar, ninguém veio aqui, não tem ninguém”, comentou ele.

Outro ponto colocado pelo pai de Aurora foi o quarto onde a filha foi colocada, já que havia sido informado pelo secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, que a criança ficaria em um leito separado.

“Desde a hora que chegou, a menina está lá no mesmo canto. Ela tá numa salinha junto com um bocado de gente e ainda tem até um menino do lado dela com pneumonia”, lamentou ele.

Por volta das 11h, horário de Minas Gerais, a mãe da bebê disse que Aurora estava recebendo atendimento médico.

“Minha esposa acabou de informar que foi médico lá agora e estão olhando lá, examinando ela já. Estão trocando o curativo, vai dar certo, se Deus quiser”, torceu ele.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) que explicou que a bebê está entubada em uma unidade que está entre as maiores referências do país no tratamento em queimados, e que o tratamento dado à menina não acontece em uma enfermaria. (Veja mais no G1 Acre)