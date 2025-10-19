Deputada Socorro Neri preside Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores e reafirma compromisso com a valorização da categoria

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) presidiu nesta semana, no plenário da Câmara dos Deputados, a Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores, uma cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e reflexões sobre o papel da educação no país.

“Hoje vivi um daqueles momentos que mexem com a nossa memória e com o nosso compromisso. Presidir essa sessão foi mais do que uma cerimônia: foi um reencontro com a minha própria história”, declarou a parlamentar.

Professora de formação, Socorro Neri destacou que carrega sua trajetória na educação como base para o exercício da vida pública. “Sou professora antes de ser deputada. E levo essa identidade comigo em cada decisão que tomo aqui”, afirmou.

Durante a sessão, a deputada ressaltou que homenagear é importante, mas insuficiente, enfatizando que a verdadeira valorização do magistério exige respeito, carreira sólida, segurança e condições dignas de trabalho para os profissionais que dedicam suas vidas à formação de gerações.

A solenidade contou com a presença da deputada professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), que dividiu a presidência da mesa com Socorro Neri, e de representantes de entidades ligadas à educação, como Maria Selma de Moraes, do Ministério da Educação; Marcos Maestri, do Instituto Península; e Norma Lúcia Andrade, do Sindicato dos Especialistas de Educação de São Paulo.

Encerrando o discurso, a deputada acreana reafirmou seu compromisso com a pauta educacional:

“Enquanto eu estiver neste mandato, reafirmo: nenhum estudante aprende sem um professor valorizado. A todos os educadores e educadoras do Brasil, o meu respeito, minha gratidão e o meu compromisso.”

O evento reforçou o papel essencial dos professores na construção de uma sociedade mais justa e o compromisso da parlamentar em defender políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho e valorização salarial para a categoria.