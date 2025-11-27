Política
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Política
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre.
A deputada federal Socorro Neri se reuniu com a vice-governadora Mailza Assis em um encontro marcado por diálogo, parceria e demonstração de respeito mútuo entre as duas lideranças acreanas. Durante a conversa, Socorro destacou as qualidades de Mailza, afirmando que ela “representa força, sensibilidade e compromisso com a população do Acre”.
Segundo a deputada, a reunião foi pautada pela escuta ativa e pelo alinhamento de propósitos em torno de ações que possam beneficiar o estado. “Foi uma conversa marcada por escuta, parceria e muito respeito, daquelas que reafirmam que quando unimos propósitos, o bem coletivo avança com mais leveza e verdade”, afirmou.
Socorro reforçou ainda que o diálogo entre mulheres que atuam na vida pública fortalece políticas efetivas e aproxima o governo das necessidades reais da população. Para ela, a parceria construída ao longo do tempo reflete o compromisso de ambas com o Acre.
Encerrando o encontro, a deputada afirmou que seguirá “de mãos dadas” com Mailza na defesa de projetos que impulsionem o desenvolvimento do estado. “Seguimos de mãos dadas pelo Acre que sonhamos”, declarou.
Política
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari
Um morador de Bujari enviou ao portal 3 de Julho Notícias um vídeo que mostra um ônibus escolar da rede municipal atolado na rua do Loteamento Maia. As imagens registram estudantes aguardando dentro do veículo enquanto o motorista tenta, sem sucesso, retirar o ônibus da lama, evidenciando as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores.
Segundo relatos da população, a situação não é isolada. Moradores afirmam que o município vive um cenário de abandono sob a gestão do prefeito Padeiro. Entre as reclamações, estão ruas intrafegáveis, falta de iluminação pública e ausência de ações básicas de manutenção urbana.
Além da zona urbana, denúncias também apontam precariedade nos ramais e estradas vicinais. Produtores rurais relatam que o município enfrenta condições críticas para o transporte escolar, escoamento da produção e deslocamento das famílias.
De acordo com os moradores, tanto a cidade quanto a zona rural teriam sido deixadas à própria sorte pela atual administração, acumulando problemas que afetam diretamente a rotina da população. O vídeo enviado reforça o pedido da comunidade por providências urgentes para garantir segurança, mobilidade e dignidade aos cidadãos de Bujari
Veja o vídeo:
Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano
Após sanção de nova lei, deputada Socorro Neri pressiona pela isenção do Imposto de Renda para educadores
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Ararinhas-azuis testam positivo para circovírus e falhas em biossegurança geram multas milionárias
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
POLÍTICA
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...
Senado celebra 80 anos da Confederação Nacional do Comércio e Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos com Moção de Aplauso
O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de...
POLÍCIA
Motorista embriagado é preso após perseguição e esconderijo inusitado em motel de Cruzeiro do Sul
Após colisão e fuga arriscada, motorista é encontrado sem roupas em motel – Foto: Asscom/PMAC Um homem de 31 anos...
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
Homem é encontrado morto dentro de casa em área rural de Brasiléia; polícia trabalha com várias hipóteses A noite de...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
-
Política7 dias atrás
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
-
Tudo Sobre Política II4 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política5 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos