Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre

Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre.

A deputada federal Socorro Neri se reuniu com a vice-governadora Mailza Assis em um encontro marcado por diálogo, parceria e demonstração de respeito mútuo entre as duas lideranças acreanas. Durante a conversa, Socorro destacou as qualidades de Mailza, afirmando que ela “representa força, sensibilidade e compromisso com a população do Acre”.

Segundo a deputada, a reunião foi pautada pela escuta ativa e pelo alinhamento de propósitos em torno de ações que possam beneficiar o estado. “Foi uma conversa marcada por escuta, parceria e muito respeito, daquelas que reafirmam que quando unimos propósitos, o bem coletivo avança com mais leveza e verdade”, afirmou.

Socorro reforçou ainda que o diálogo entre mulheres que atuam na vida pública fortalece políticas efetivas e aproxima o governo das necessidades reais da população. Para ela, a parceria construída ao longo do tempo reflete o compromisso de ambas com o Acre.

Encerrando o encontro, a deputada afirmou que seguirá “de mãos dadas” com Mailza na defesa de projetos que impulsionem o desenvolvimento do estado. “Seguimos de mãos dadas pelo Acre que sonhamos”, declarou.