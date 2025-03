Deputada Socorro Neri brinca com meme de final de novela para anunciar entregas ao IFAC feitas com emendas do seu mandato

A deputada federal Socorro Neri usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para anunciar mais uma importante entrega viabilizada por emendas parlamentares de seu mandato. Em tom descontraído, a deputada brincou com o bordão “Sextou com ótima notícia, my loves!” – famoso em memes de redes sociais por conta da novela Beleza Fatal – para compartilhar a chegada de um ônibus acessível e totalmente equipado para o campus do Instituto Federal do Acre (IFAC) em Tarauacá, além de 39 novos computadores para o laboratório de Sena Madureira.

Os equipamentos representam um avanço significativo na infraestrutura do IFAC, garantindo mais acessibilidade, conforto e qualidade no ensino para os estudantes. O ônibus adaptado facilitará o deslocamento de alunos, especialmente daqueles com dificuldades de mobilidade, enquanto os computadores permitirão um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas e práticas laboratoriais.

“É muito bom ver que o nosso trabalho já está gerando bons frutos e chegando ao que realmente importa: o bem coletivo. Investir na educação é garantir oportunidades para a juventude e fortalecer o futuro do nosso estado. Seguimos firmes nesse compromisso”, afirmou a deputada.

O compromisso de Socorro Neri com a educação tem sido uma das marcas de seu mandato. A parlamentar segue destinando recursos e trabalhando para fortalecer instituições de ensino no Acre, garantindo que mais estudantes tenham acesso a uma estrutura digna e de qualidade.

Veja o vídeo: