Deputada Perpétua Almeida diz que os pobres ficaram na miséria com a passagem do capitão Jair Bolsonaro pela Presidência do Brasil

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) lembrou nesta segunda-feira, 8, em postagem no twitter, que os pobres ficaram na miséria com a passagem do capitão Jair Bolsonaro pela Presidência do Brasil.

Segundo Perpétua Almeida, que foi a única parlamentar do Acre a ser avaliada com cinco estrelas, maior posicionamento do Índice Legisla Brasil (ILB), o ex-presidente Lula tinha tirado o Brasil do mapa da fome.

“Agora, segundo estudo da Pnad, a pobreza atinge o triste recorde de 20 milhões de brasileiros nas grandes cidades. Com Lula, vamos sim enfrentar a fome”, escreveu Perpétua, ao comentar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Comidas deliciosas das pensões do mercado

Já oficialmente considerada candidata à reeleição para a Câmara em dois de outubro próximo, a deputada foi visitar um dos locais do Acre onde as comidas são mais deliciosas, com gosto de “mãe”, feita pela mulherada das pensões do Novo Mercado Velho, em Rio Branco.

“Sempre que posso almoço por aqui e aproveito para ouvir as reivindicações das trabalhadoras. Recebi uma sugestão para destinar emenda parlamentar para a construção de casas para a população, em especial para as mulheres de baixa renda. Esse já foi um dos grandes programas dos nossos governos (no Acre), precisamos retomar esses projetos”, assinalou a deputada.

Nascida em Porto Walter, em pleno coraçao da floresta amazônica, Perpétua é favorita a ser reeleita para seu quinto mandato na Câmara pela Federação formada pelo PCdoB, PT e PV, que têm a forte chapa de Jorge Viana para governador, Marcus Alexandre de vice, e a ex-vice-governadora Nazaré Araújo para o Senado.