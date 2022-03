Deputada Perpétua Almeida apresenta apresentou dois projetos que tratam do parto humanizado

Acreinfoco – O senador Sérgio Petecão (PSD) usou a tribuna do Senado Federal, nesta terça-feira (22), para fazer um alerta sobre o caos em que o atual governo do Estado do Acre se encontra. O senador disse que os principais setores do Estado estão em greve, como a Educação, Saúde, Polícia Militar e manifestações da Polícia Civil. Sérgio Petecão lamentou o fato de a segurança dos acreanos está entregue à própria sorte.

“Eu nunca presenciei uma situação tão grave como estou vendo. E para o governador do Acre as coisas parecem tranquilas, um mar de rosas”, disse.

O senador criticou ainda a postura do governador do Acre no evento realizado na última sexta-feira (18), em Rio Branco, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e prefeito Tião Bocalom. Para o parlamentar acreano, o governador perdeu a oportunidade de se “ajoelhar” na frente do presidente da República para pedir “pelo amor de Deus” para que o governo federal pudesse ajudar do Estado. “A situação é de calamidade”, falou Petecão.

Petecão afirmou que toda vez que o governador do Acre tem uma oportunidade, ele faz uma “presepada”. Dessa vez, foi na presença do presidente da República, que é muito difícil de acontecer.

Sérgio Petecão lamentou ainda o estouro da operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal que identificou mais de R$ 800 milhões de desvios dos cofres públicos da gestão do atual governador. “O governador se diz preocupado com os buracos nas ruas da cidade enquanto ele mesmo fez um rombo nas finanças do estado”.

Enquanto a paralização dos setores essenciais deveria ter sido tratada de forma séria pelo governador junto ao presidente da República, o governador do Acre resolve fazer, segundo o senador, “gracinha” em eventos públicos importantes.

O senador acreano finalizou seu discurso pedindo à Justiça um desfecho aos mais de R$ 800 milhões desviados dos cofres públicos do Acre. Segundo o parlamentar, hoje no Acre paira uma sensação de impunidade. Ele disse que a atual gestão do governo do Acre trouxe diversas empresas de Manaus que surripiaram o dinheiro dos acreanos.

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

