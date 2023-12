Deputada Michelle Melo promove ação do Gabinete Itinerante “Mais Saúde na Vila Campinas” e atende mais de 500 pessoas

Buscando proporcionar acolhimento e atendimentos na área da saúde e cidadania a Deputada Dra. Michelle Melo, promoveu na manhã deste sábado, 09, na Vila Campinas no município de Plácido de Castro, a ação Gabinete Itinerante Gente Cuidando de Gente Mais Saúde.

Durante toda manhã de atividades além de atendimentos médicos, também foram realizados testes rápidos, vacinação, ouvidoria e atividades recreativas com crianças e adolescentes.

Para a senhora Maria da Conceição, moradora da Vila Campinas, a iniciativa da deputada é muito importante para os moradores tanto da Vila como de Plácido de Castro.

“São vários atendimentos médicos que estão sendo realizados. Hoje fui atendida pela ginecologista e pelo clínico geral e quero deixar os meus agradecimentos e falar da importância dessa ação para a nossa Vila,” declarou a moradora.

Durante todo evento foram oferecidos cortes de cabelo, atendimentos pediátricos e psicológicos, ginecológicos, ortopédicos, clínico geral, ontológicos, vacinação entre outros.

A ação também contou com a parceria da patrulha do DETRAN, promovendo atividades educativas com crianças e adolescentes.

Francisco Mendonsa que é produtor rural e foi um dos primeiros a chegar na ação, também reafirmou a importância da iniciativa que busca promover saúde e cidadania.

“Tentei por várias vezes no serviço público, mas não consegui. Aqui na ação estou feliz com o atendimento, passei pela triagem e fui atendido muito rápido mesmo com o grande número de pessoas na ação, meu sentimento é de acolhimento e quero parabenizar a Dra. Michelle Melo, por se preocupar com a população de Plácido de Castro e moradores aqui da Vila Campinas. Quero agradecer essa nobre iniciativa,” disse o produtor rural.

Durante todo evento aconteceram ouvidorias, promovidas pelos advogados do gabinete da Deputada Dra. Michelle Melo.

O motorista e comerciante Jucelino Guimarães aproveitou a ação para utilizar o serviço oferecido pela assessoria jurídica.

“Estou aproveitando essa oportunidade para agradecer a deputada Dra. Michelle Melo e pedir que ela fortaleça ações que contribuam com o comércio local e com a infraestrutura das nossas ruas e ramais,” solicitou Jucelino, formalmente por meio da ouvidoria do gabinete da parlamentar.

A deputada Michelle Melo, agradeceu aos apoiadores do evento e a cada um dos médicos, enfermeiros e voluntários presentes e falou ainda sobre a iniciativa em prol da população de Plácido de Castro e principalmente da Vila Campinas.

“Inicialmente quero agradecer aos nossos parceiros e apoiadores voluntários que são de fundamental importância para o sucesso desse evento. A Jeanny Cunha conselheira tutelar, Eli Soares, José Hilton, Carlinhos Bandeira, Roselina Estácio que é a coordenadora da escola que está nos recebendo e a cada um dos médicos e profissionais da saúde deixo meus agradecimentos de todo coração.

A parlamentar detalhou ainda a ação e sua continuidade.

“ Esse é um projeto que surgiu dentro do meu gabinete quando ainda era vereadora e agora como deputada, estou fortalecendo essa ação em prol do povo acreano”, finalizou a deputada.

O evento foi sucesso de público e somou mais de 500 atendimentos lotando a quadra e as dependências da escola São Luiz Gonzaga.

A ação “ Gabinete Itinerante Gente Cuidando de Gente Mais Saúde”, promovida diretamente pelo gabinete da deputada Dra. Michelle Melo é contínua e voltará em breve a ser realizada em outras regionais tanto da capital acreana como do interior do Estado.