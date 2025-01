Deputada Michelle Melo participa da procissão de São Sebastião em Xapuri e reforça diálogo com a comunidade

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, visitou nesta quinta-feira, 16, a sede do Sistema OCB do Acre, em Rio Branco, onde foi recebido pelo presidente e o superintendente da instituição, Valdemiro Rocha e Rodrigo Forneck. Na oportunidade, foram debatidas estratégias para o fortalecimento do cooperativismo no estado.

Ao destacar a relevância socioeconômica do modelo de negócios cooperativista, Valdemiro Rocha apresentou ao presidente da ApexBrasil o trabalho executado pelo Sistema OCB nos 22 municípios do Acre e pediu apoio para ampliar a atuação junto as cooperativas para que elas possam contribuir ainda mais com o desenvolvimento da região.

“O Sistema OCB no Acre presta apoio e assessoramento a mais de 50 cooperativas, já somos mais de 50 mil cooperados, temos cases de sucesso em diversos ramos, do agroextrativismo ao transporte, da saúde ao agropecuário, são cooperativas que prestam importantes serviços, geram trabalho e renda para milhares de famílias em nosso estado. O apoio da Apex tem sido fundamental nesses dois anos, os resultados positivos são visíveis, basta a gente olhar para o aumento das exportações e a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. Nosso pedido ao presidente Jorge é para que a gente possa ampliar essa parceria e apoiar mais cooperativas a se tornarem mais fortes e competitivas, estamos felizes e agradecidos pela visita e sua disposição em fortalecer essa parceria com o Sistema OCB do Acre e da região Norte”, disse Valdemiro Rocha.

De seu lado, o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, aproveitou para apresentar resultados obtidos através do termo de cooperação firmado entre a ApexBrasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

“Essa parceria entre a OCB Nacional e a ApexBrasil tem gerado resultados significativos na promoção das exportações das cooperativas brasileiras nesses últimos dois anos. No Acre, o aumento das exportações foi superior a 90% e este número deverá aumentar nos próximos anos, haja vista os investimentos do Governo federal e da Apex nas áreas da produção, extrativismo, agronegócio, indústria, cooperativismo e economia solidária”, disse.

Viana garantiu que em breve ser anunciadas medidas que visam fortalecer ainda mais o cooperativismo no estado.

Resultados alcançados

Qualificação para Exportação: O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX Coop) foi implementado para fortalecer as cooperativas brasileiras, aumentando sua capacidade de exportação. Entre dezembro de 2022 e julho de 2024, 50 cooperativas foram qualificadas, impactando mais de 61 mil cooperados, com suporte técnico durante quatro meses, o que resultou em avanços nos processos de exportação de todas elas, que vão desde produtores de café (30%) até fruticultores (26%) e representam 56% dos produtos exportados. As regiões Norte e Nordeste abrigam a maior parte dessas cooperativas (36%), enquanto a maioria dos participantes está localizada no Sudeste (39%). Em 2023, 95 cooperativas foram apoiadas pela ApexBrasil, das quais 81 foram exportadoras e representam 2,5% do total das exportações brasileiras no ano.

Participação em Feiras Internacionais: Graças ao acordo, cooperativas brasileiras tiveram vagas reservadas em diversas feiras internacionais organizadas pela ApexBrasil, facilitando sua inserção no mercado externo.

Renovação do Acordo: Em agosto de 2023, durante a Semana da Competitividade, a ApexBrasil e a OCB renovaram o Acordo de Cooperação Técnica, reforçando o compromisso de promover as exportações das cooperativas brasileiras.

Brasil chega a 23,45 milhões de cooperados

O Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024 aponta que o país já soma 23,45 milhões de cooperados, o que equivale a 11,55% da população, com base no último censo do IBGE. O número é 14,5% superior ao registrado em 2023, quando o total de cooperados atingiu 20,5 milhões de brasileiros. Além disso, o movimento engloba 23% da população ocupada, emprega 550.611 profissionais e sua movimentação financeira alcançou R$ 692 bilhões.

São 4.509 cooperativas no total, sendo que a maior concentração está no Ramo Agropecuário, que soma 1.179 coops, seguido pelos ramos Transporte (790); Saúde (702); Crédito (700); Trabalho; Produção de Bens e Serviços (641); Infraestrutura (276); e Consumo (221). O modelo de negócios está presente em 1.398 municípios brasileiros.

Exportação

O Anuário 2024 traz ainda números expressivos do cooperativismo no mercado internacional. Apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), as cooperativas brasileiras somaram US$ 8,3 bilhões em negócios em 2023. Com a participação, 2,5% de tudo o que foi vendido pelo Brasil ao exterior foi exportado por cooperativas, enquanto 7,1%dos embarques do agronegócio também foi feito por uma coop. No total, 96 cooperativas são apoiadas pela ApexBrasil e 81 realizaram exportações. Dentre elas, aproximadamente 75% estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste. Os principais produtos comercializados são carnes de aves, soja triturada, café não torrado e carne suína.