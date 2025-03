Deputada Michelle Melo defende produção de maracujá de Capixaba na Assembleia Legislativa do Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) saiu em defesa dos produtores de frutas do Acre que tiveram as compras suspensas por parte da Secretaria de Estado de Educação. Parte da produção atendia a merenda escolar. Os fruticultores estão amargando prejuízos no campo.

“Quero me referir a essa questão dos produtores e produtoras. Eu tenho uma opinião clara do que está ocorrendo. Os recursos para aquisição da merenda escolar, da produção da agricultura familiar, existem. As cooperativas entregaram os produtos e houve uma demora de até mais de oito meses. As entregas foram suspensas porque não haviam condições de manter um custo alto. Começou a retaliação. No segundo semestre do ano passado foi feito apenas um pedido de entrega e hoje sem novos pedidos de entrega e com as câmaras frias superlotadas de produtos, os produtores estão sem alternativa para dar vazão aos seus produtos”, ressaltou.

Ainda de acordo com Edvaldo, “são pessoas que trabalham muito, que geram emprego. Eu não gostaria de aprofundar o meu olhar sobre o problema, porque ele é claro. Existe uma solução, existe uma forma rápida de resolver. Mas, a nossa obrigação, como parlamento, é mediar e fazer com que uma decisão seja tomada para evitar prejuízos para esses produtores e produtoras”, pontuou ao defender que os deputados recebessem os produtores no plenário da Casa. O pedido foi atendido pelo presidente, em exercício, da Aleac, deputado Pedro Longo (PDT).