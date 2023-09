Deputada Michele Melo mostra áudio e prints dos ataque que vem sofrendo pelo secretário-adjunto de governo, Luiz Calixto

Em discurso nesta quarta-feira (20), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) comentou a respeito dos integrantes despejados da Comunidade Terra Prometida, uma área de terra que fica na região do Irineu Serra, em Rio Branco. Parte das famílias está acampada no hall da Assembleia Legislativa há mais de um mês.

O parlamentar disse que durante a visita do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexandre Santos de Carvalho, ele questionou as ações desenvolvidas pela Secretaria para resolver o problema, além de perguntar ao secretário quantas vezes este já esteve no acampamento instalado no hall da Casa Legislativa.

“Foi uma reunião de quase duas horas com a presença da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Segurança Pública. Aproveitei para fazer uma pergunta ao secretário de Ação Social. Uma pergunta de corpo presente e de viva voz. ‘Quantas vez o senhor esteve presente no hall da Aleac para conversa com os acampados?’ Ele disse: nenhuma”, salientou.

Edvaldo citou a frase do escritor Leonardo Boff, que diz: “nosso coração sempre está aonde está os nossos pés”. Ele acrescentou que não se justifica a ausência de Alex de Carvalho. “Não é justificado que o titular de uma pasta que trata de um problema tão sensível não tenha estado até hoje para dialogar sobre o problema”.