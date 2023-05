Deputada Meire Serafim compra pastel com suco de laranja e pede reembolso da Câmara Federal: “o lanche não é o X da questão”

Deputada federal Meire Serafim -Foto: Reprodução / Assessoria / Aleac / Arte Alemão Monteiro

Em uma busca rápida no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, vendo como anda a rotina de gastos dos nossos novos representantes da bancada federal acreana, chamou atenção a quantidade de reembolso de lanches feito pela deputada federal Meire Serafim (União Brasil)

No dia 16 de março, a deputada Meire Serafim resolveu fazer aquele lanche, já que a correria em Brasília deu fome e nada melhor que um delicioso pastel com suco de laranja.

A combinação do lanche não é o X da questão, o que causou intriga mesmo foi ela ter pedido reembolso de R$ 22,00 (vinte e dois reais) de sua cota parlamentar.

A deputada não cometeu crime algum em solicitar nota a Beto Pastelaria, para usufruir de um direito seu e de todos os demais deputados, mas que no mínimo é imoral, querer lanchar as custas do dinheiro do povo.

Além desse pastel e do suco, a parlamentar tem outras diversas notinhas com valores pequeno e sempre em um lanche da hora, como: compra de kibes, salada de frutas, pizza e outras guloseimas, mas a mesma acredita que por ter sido eleita, até os lanches tem que sair do dinheiro do povo.

Cada deputado federal do Acre, tem a sua disposição hoje, uma quantia de R$ 50.426,26 para cota parlamentar. Esse valor poder ser gasto com combustíveis, aluguéis, materiais para manutenção de gabinete, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e outros serviços. Meire Serafim foi a segunda deputada federal mais votada do Acre, obtendo 21.285 votos.