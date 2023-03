Deputada Maria Antônia solicita que Deracre faça recuperação na BR-405 e que a Sesacre realize um mutirão de cirurgia de tireoide

A deputada estadual Maria Antônia não tem medido esforços para solicitar do governo do estado melhorias para a população acreana e não podendo ser diferente nesta quarta-feira (08) a parlamentar fez duas importantes reivindicações uma é direcionada a SESACRE e a outra foi direcionada ao DERACRE.

A indicação de nº 29, Maria Antônia solicita que Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio da fundação hospitalar realize um mutirão de cirurgias especificamente aos pacientes com tireoide devido grande demanda que está havendo no estado do Acre por meio do SUS. A mesma destaca ainda a importância do mutirão de cirurgia que acaba agilizando a grande demanda.

Já em se tratando da indicação nº 30, a deputada solicita que o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE realize trabalhos de recuperação na BR 405, Rodovia que liga os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro que encontra-se com o tráfego comprometido devido as péssimas condições.

A parlamentar destaca que com a realização destes trabalhos será possível garantir uma melhor trafegabilidade aos condutores de veículos e a população em geral para o o direito de ir e vir seja garantido pelo estado. A mesma afirma ainda que as BRs em geral do estado estão comprometidas, mas é possível que o estado dê a sua parcela de contribuição como for possível.

