Deputada Maria Antônia solicita do governo a convocação dos aprovados no concurso do IDAF e reparação em rede de esgoto, em Rio Branco

A deputada estadual Maria Antônia usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC para se solidarizar mais uma vez com as vítimas da enchente do Rio Acre, sobretudo as famílias de Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia que sem dúvidas foram as mais atingidas.

A parlamentar aproveitou para solicitar do Governo Federal a sensibilidade de enviar mais recursos para prestar assistência às vítimas da alagação, uma vez que o recurso destinado no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) não será suficiente para ajudar tantas famílias, muitas delas perderam tudo o que tinham ou quase tudo e só restou sofrimento.

Maria pediu também que o governo do estado jogue todos os seus esforços para ajudar as famílias acreanas nesta situação tão lamentável e que nos entristece.

Ainda no expediente de hoje, a deputada Maria Antônia fez duas indicação ao governo do estado por meio dos setores competentes, sendo a primeira para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre -IDAF e a segunda indicação para o Departamento de Serviço de água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.

Ao Governo, a deputada Maria Antônia solicitou a convocação dos novos médicos veterinários, técnicos agropecuário e agrônomos, aprovados no concurso público do IDAF realizado em 2020 e homologado no dia 27 de novembro do mesmo ano. A parlamentar destaca que a importância dessa convocação em virtude do da escassez do reduzido número de servidores habilitados para o exercício da função no IDAF.

Já à SANEACRE, a parlamentar solicitou que seja providenciado serviço de reparação na rede de esgoto na Rua Cristo Rei, localizada no Bairro Nova Esperança. De acordo com ela, a obstrução da rede de esgoto está causando transtornos à comunidade local, pois, com as fortes chuvas acaba estornando para dentro das residências.

Veja o Vídeo: