Deputada Maria Antônia se reúne com senador Alan Rick onde é tratado sobre o decreto de estado de emergência da BR-364

A deputada estadual Maria Antônia se reuniu com o senador da república Alan Rick onde deu as boas vindas na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, durante uma visita institucional feita por ele.

Na oportunidade, a parlamentar agradeceu Alan pelo empenho e destacou a felicidade de poder discutir assuntos decisivos na vida da população acreana, sempre contando com os esforços dos demais parlamentares.

Maria enfatizou ainda as boas novas tragas pelo senador como o decreto de estado de emergência da BR-364 que será anunciado em breve, a obra da ponte de Brasileia e sobretudo os recursos que estão sendo assegurados para a construção da ponte de Rodrigues Alves que é um grande anseio para aquele povo.

“Quero aqui dizer da nossa gratidão por essa visita e te parabenizar pela questões que tem defendido no nosso estado e tantas questões importantes que vão ser decisivas na vida dos acreanos e eu destaco aqui a questão da BR 364… e como foi anunciado aqui em breve será decretado o estado de emergência da BR364 e isso é uma luz no fundo do poço pois sabemos que está insuportável trafegar nesta BR”, disse.