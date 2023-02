Deputada Maria Antônia reitera indicação solicitando do governo Gladson a implantação de uma unidade do IML no Alto Acre

Veja o Vídeo:

Aleac – Eleita para seu quinto mandato, a deputada Maria Antônia (PP) parabenizou os demais parlamentares eleitos e desejou sucesso em seus respectivos mandatos. Ela também apresentou uma indicação solicitando a implantação de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) no Alto Acre.

“Em primeiro lugar, agradeço a Deus por retornar a esta Casa em meu quinto mandato. Muito obrigada de coração, é uma satisfação sem tamanho. Desejo à nova Mesa Diretora, da qual faço parte, que estejamos unidos em prol do povo acreano e aos parlamentares eleitos, sucesso em seus respectivos mandatos”, desejou.

A parlamentar também apresentou uma indicação solicitando a implantação de uma unidade do IML no Alto Acre. Ela alega que quando acontece uma morte violenta na região, o corpo precisa ser transportado para Rio Branco, para só então ser analisado por um médico legista.

“A implantação do IML no Alto Acre e também em outros lugares que não possuem esse serviço, é muito necessária. A população anseia pela implantação de tantos serviços que ainda não são ofertados em suas cidades. O Alto Acre necessita disso e conto com a sensibilidade do governador para que essa indicação seja atendida, pois quando uma pessoa de lá morre, tem que vir a Rio Branco para que o legista faça os serviços necessários”, concluiu.

