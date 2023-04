Deputada Maria Antônia parabeniza promotor Juleandro Martins por sua atuação junto as famílias atingidas pela cheia em Brasileia

A deputada estadual Maria Antônia esteve pessoalmente nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia para prestar assistência às famílias atingidas pela cheia do rio Acre. Na oportunidade, a parlamentar pôde perceber o trabalho importante desenvolvido pelo promotor de Justiça, Juleandro Martins de Oliveira, que por meio de Ministério Público do estado do Acre, contribuiu bastante junto ao município de Brasileia

A região do Alto Acre foi uma das mais atingidas pela cheia, precisamente o município de Brasileia que teve um grande número de famílias atingidas e para tentar suprir um pouco do sofrimento dessas famílias foi necessário a união de muitas mãos para fazer dar certo e diante dos esforços o promotor Juleandro se mostrou sempre presente e acompanhando de perto a situação.

Para a deputada Maria Antônia, essa participação do judiciário, os esforços dos membros da instituição junto a população é muito importante e desde já a parlamentar parabeniza o Promotor Julendro pela sua dedicação as famílias do município de Brasileia, município este no qual Maria Antônia tem um carinho enorme, sua terra natal e sem dúvidas a população merece esta atenção.

“Estivemos em Brasileia onde prestamos assistência para as famílias atingidas pela alagação e no período em que estivemos lá eu e meu esposo Dêda tivemos a oportunidade de nos reunir com o promotor de Brasileia, Dr. Juleandro que se mostrou muito solícito e prestativo junto as pessoas atingidas. Quero aqui parabeniza-lo pelo esforço e dedicação nesse momento tão importante”, concluiu a parlamentar.