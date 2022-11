Deputada Maria Antônia, ex-prefeito Dêda e o coordenador da SEPA de Marechal Thaumaturgo estiveram reunidos com o Diretor do DERACRE

Os Agentes Comunitário de Saúde – ACS e os Agente de Combate as Endemias – ACE, estiveram na sessão que aconteceu na noite desta terça-feira (22) na Câmara de vereadores do município de Bujari, reivindicando seus direitos que o prefeito Padeiro tem se negado a assegurar, mas os vereadores da base do prefeito não gostaram da situação e um deles ao fazer uso da tribuna menosprezou e ofendeu os manifestantes.

Diante da falta de postura, o parlamentar e todos os demais que fazem parte da base de sustentação do Padeiro foram vaiados pelos servidores que ali se faziam presentes em posse de cartazes com frases citando os municípios que já aderiram a emenda e reivindicando seus direitos.

Entenda o caso

Em maio do corrente ano, a Câmara Federal aprovou a emenda constitucional nº 120/2022 que visa o piso salarial ajustado dos Agentes Comunitário de Saúde e os Agente de Combate as Endemias. Já com o carimbo do governo federal, tal emenda foi repassada pela União para os estados e municípios. Cada município tem um teto de gasto e a secretaria municipal de saúde deve cadastrada e os agentes devem estar com Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde- CNDES ativo.

Posteriormente, em meados de agosto a vereadora Maria Aparecida Oliveira da Rocha (PP) apresentou um projeto de lei para que a prefeitura pagasse o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitário de Saúde e os Agente de Combate as Endemias e incluísse os agentes provisórios para que os mesmo também recebam o piso, mas os vereadores da base do prefeito, sendo eles: Mariazinha, Gilvan, James, Luciano e Maria do rosário, que são a maioria na Câmara, não aprovaram o projeto.

A vereadora também tomou conhecimento que mesmo com a aprovação desta emenda constitucional, o prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima até o momento não pagou o piso dos agentes. Diante da situação, a vereadora Aparecida, com o apoio dos vereadores: Elias Dailer, Eliane Firmino e Jairo Moraes, enviou um ofício para o Ministério Público, informando a promotoria sobre a situação.

O Ministério Público do Acre se manifestou. Expediu uma recomendação aconselhando que o prefeito João Edvaldo Teles, o Padeiro, adote providências para cumprir o que diz a Emenda Constitucional 120/2022. A partir daí o MP reiterou por 3 vezes o ofício sem que a prefeitura respondesse, foi então que o MP deu um prazo de 5 dias para que a prefeitura se manifestasse.

Só então que a prefeitura se manifestou sobre o assunto, onde informou que o salário de ACS E ACE é feito por repasse do governo federal. No entanto, só era repassado o valor do piso nacional aos servidores efetivos e no caso a maioria dos agentes da prefeitura são temporários e o município de Bujari não dispõe de recursos orçamentários e financeiros para arcar com o valor do piso nacional aos servidores temporários.

Por sua vez, o Ministério Público Em resposta, o Ministério Público, por meio do promotor Antônio Celeste Callil de Castro, rebateu as alegações do prefeito de que não recebia recursos da União, para estes fins, sendo possível pagar apenas os efetivos. Callil afirmou que a Emenda Constitucional 120/2022 é clara: “não faz qualquer distinção de vínculo com o Poder Público, seja comissionado, seja temporário ou efetivo, de modo que concede o prazo de 10 dias para atendimento da presente recomendação”.

Caso o prefeito não acate a recomendação, ele poderá sofrer uma ação civil pública, com pedido de liminar, além da abertura de inquérito civil e a comunicação à União a respeito do descumprimento da Emenda já citada.