Deputada Maria Antônia é um dos nomes cotado para ocupar a presidência da Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos

Há 60 anos de parlamento do Acre é viável dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC em nenhum mandato teve como presidente uma mulher para representar o Poder Legislativo Estadual, mas essa corrente pode mudar se assim optarem por ceder espaço na mais alta posição da mesa diretora.

Diante das circunstâncias, a deputada estadual Maria Antônia, já em seu quinto mandato consecutivo, colocou-se a disposição para ocupar esta importante vaga, tudo vai depender das negociações que irão acontecer posteriormente.

Vale lembrar que diante dos novos deputados estaduais eleitos, a representatividade feminina corresponde a uma porcentagem de 12,5% dos eleitos, sem dúvidas é um índice baixo de participação das mulheres no parlamento estadual.

Mas em se tratando da deputada Maria Antônia, a mesma aparece com grande vantagem, haja vista que, mesmo com limitações no processo eleitoral conseguiu uma quantidade expressiva de votos o que totalizou 10.485 votos, onde no geral ficou a segunda candidata mais votada do estado, perdendo apenas para o atual presidente da ALEAC, Nicolau Junior.