Deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda participam do lançamento do Mutirão de Cirurgias no Hospital do Alto Acre

Na manhã deste sábado, a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda estiveram no Hospital Regional do Alto Acre, localizado no município de Brasileia, para o lançamento do Mutirão de Cirurgias que é um dos maiores anseios da parlamentar.

Ao longo dos seus mandatos, a deputada Maria Antônia tem defendido com veemência a saúde público e desde a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, em que Maria Antônia segue seu para exercer seu quinto mandato, a mesma tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da saúde pública, onde tem cobrado do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE a retomada dos mutirão de cirurgia pois os pacientes que estão na fila de espera aguardam com muito sofrimento e os mutirão agiliza a redução dessa fila de espera.

Na semana passada, a deputada Maria Antônia cobrou do governo a questão das cirurgias e agradeceu ao governo federal por enviar para o estado do Acre a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para desafogar a demanda nas filas de cirurgias de todo o Acre, e o secretário Pedro Pascoal tem sido fundamental para as melhorias que têm acontecido.

A parlamentar juntamente com seu esposo já estiveram estreitando as relações com secretário Pedro Pascoal no qual o casal tem grande apreço, que prontamente tem se colocado a disposição e disposto a fazer as coisas acontecerem, para o casal, é sem dúvidas uma felicidade muito grande saber que o estado vem atendendo essas demandas da saúde que é fundamental.

“Essa é sem dúvidas uma alegria muito grande em podermos presenciar a retomada do mutirão de cirurgias, eu e meu esposo Dêda queremos parabenizar o nosso governador Gladson Cameli e nossa governadora Mailza por essa realização, parabenizamos também o secretário de saúde, Pedro Pascoal, pelo esforço e competência pois mesmo estando há pouco tempo à frente da pasta já estamos vendo resultados positivos e desejamos boa sorte a todos”, disse Maria Antônia.

Além do casal estiveram presentes também a governadora em exercício, Mailza Gomes; o secretário de saúde, Pedro Pascoal; o Dr. Edson Braga; o diretor-geral do Hospital, Genildo Bezerra, deputados estadual e federal, e prefeitos de Brasileia e Epitaciolândia e outros.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio Leia Também: Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para construir o 3º abastecimento de água em Porto Walter Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.