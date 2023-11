Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Deda tem como pré-candidato à prefeito em Mâncio Lima, o empresário “Andinho”

Com a aproximação do processo eleitoral, muitos já se organizam e se preparam para o que está por vir. Grupos político já estão sendo montados e pré-candidatos já estão sendo cogitados, como é o caso do grupo político da deputada estadual, Maria Antônia, e seu esposo e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, no município de Mâncio Lima.

O casal já esteve reunido com seus seguidores manciolimense, onde após muitas conversas e ações para fortalecer o grupo, ficou decidido que o nome mais aceito para ser o pré-candidato para concorrer a prefeitura do município de Mâncio Lima, no Juruá, é do empresário do ramo da construção civil, Andisson Silva de Lima, mais conhecido por “Andinho”.

Andinho é muito conhecido na cidade por sua competência e responsabilidade com as obras que realiza no município, muito respeitado por todos o mesmo conquistou o carisma da população e por esse motivo têm se destacado em meio aos demais que também pretendem concorrer ao pleito eleitoral.

“Para nós é motivo de muita alegria ter como membro do nosso grupo político o nosso amigo Andinho, uma pessoa respeitada e muito querida no município de Mâncio Lima. Desejamos que ele tenha êxito e conquiste seus objetivo. Estamos aqui para lhe apoiar. Andinho é o nosso escolhido para representar nosso grupo nas eleições de 2024. Estamos juntos!”, disse ex-prefeito Dêda.