Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda se reúnem milhares de pessoas em Mâncio Lima

Ricardo Amaral – Ascom – O ano de 2021 foi desafiador para a gestão do Prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira. Logo no segundo mês do ano, a cidade foi afetada pela segunda maior cheia de sua história deixando milhares de famílias desabrigadas.

Como um líder nato, Mazinho encarou o problema de frente e diariamente esteve no meio do povo coordenando a retirada dos moradores de suas residências, construindo abrigos e garantindo a assistência necessária com o fito de minimizar o sofrimento da pessoas.

Durante a enchente a equipe da Prefeitura, seguindo a recomendação do chefe do executivo municipal, garantiu refeições diárias para os milhares de alojados nos abrigos, realizou ações de saúde semanalmente para garantir atendimento médicos às famílias e deu todo o suporte para o transporte dos bens das pessoas que precisaram deixar suas casas.

Mas 2021 não foi só de luta, a gestão compromisso com o povo também inaugurou e entregou grandes obras a população, como o Novo Centro do Idoso, o Novo Prédio do CREAS, a Unidade da Santa de Misericórdia, e o Primeiro Complexo Esportivo e Cultural da Regional Purus.

O Prefeito fez uma avaliação da sua gestão no decorrer deste ano. “Foi um ano difícil, atípico, onde tivemos que enfrentar uma pandemia e uma alagação mas graças a Deus conseguimos vencer os obstáculos que surgiram. Mesmo em meio à essas dificuldades inauguramos várias obras e não paramos de trabalhar pelo bem da nossa cidade. O balanço que eu faço é extremamente positivo, pois os investimentos aconteceram em todas áreas da municipalidade”, disse.

Mazinho também fez um agradecimento especial ao vice-prefeito Gilberto Lira e à equipe de Secretários Municipais pelo empenho em servir a população. “Quero agradecer de coração ao meu amigo vice-prefeito Gilberto Lira e a todos os nossos Secretários e servidores pelo esforço em atender as necessidades do nosso povo. Ninguém faz nada sozinho, por isso todos tem sua parcela de contribuição nas ações que realizamos este ano”, concluiu.

