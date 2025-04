Deputada Maria Antonia e Eduardo Velloso levam mutirão oftalmológico para Brasileia onde foi realizado mais de 450 consultas e 80 procedimentos cirúrgicos

A deputada estadual Maria Antônia, junto de seu esposo, ex-prefeito Dêda, esteve acompanhando de perto a realização do mutirão oftalmológico, que aconteceu no município de Brasileia, viabilizado por ela, em parceria com o Hospital Oftalmológico Velloso, e o Instituto Progresso Amazônia (IPA).

Na oportunidade, a parlamentar destacou a importância de ações como esta, que leva diretamente benefícios para a população. Maria Antônia reforçou ainda a importância da união entre políticos e sociedade civil. “Quando trabalhamos juntos, os resultados aparecem. E esse mutirão é a prova disso”, disse.

Foram três dias de atendimento, que iniciaram no dia 3 de abril e terminou neste sábado, dia 5 de abril. Foram realizadas mais de 450 consultas e 80 procedimentos cirúrgicos para tratar pterígio, mais conhecida como “carne crescida”, um resultado avaliado pela deputada Maria Antônia como bastante produtivo e promissor.

“Eu vejo com muita alegria os resultados positivos desta ação que culminou em centenas de atendimentos oftalmológicos para a nossa população que compareceu em peso em busca de melhoria na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. Quero agradecer o nosso amigo deputado Eduardo velloso que por meio do Hospital Oftalmológico trouxe sua equipe para que os atendimentos pudessem ser realizados com sucesso, destinamos emendas para que fosse possível a realização desta ação e no que depender de mim haverá mais ações como esta. Coloco-me mais uma vez a disposição da população, reforço o meu compromisso com a população e saibam que o mandato que a mim foi atribuído é dedicado a benefícios com a saúde pública do nosso estado”, concluiu.