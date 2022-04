Deputada Maria Antônia, Deda e prefeito Jailson agradecem o governo pelos 5 km de asfaltos para Rodrigues Alves

A deputada Maria Antônia, o ex-prefeito Dêda juntamente com o prefeito de Rodrigues Alves Jailson Amorim prestam seus agradecimentos ao governador Gladson Cameli por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE, que atendeu a demanda da solicitação do pedido de 5 quilômetros de asfaltos que serão aplicados no município.

Graças ao esforço do casal Dêda e Maria Antônia e ao prefeito Jailson que procuraram o Governo para levar essa demanda ao conhecimento da Casa Civil, várias ruas de Rodrigues Alves serão contempladas com pavimentação para que os munícipes possam ter mais qualidade na trafegabilidade, visando sempre melhor para o município com o melhoramento das vias urbanas da Cidade.

“O município de Rodrigues Alves está precisando que trabalhos de pavimentação sejam realizados e visando essa necessidade eu a nossa deputada Maria Antônia e o prefeito Jailson procuramos o governador Gladson, levamos essa demanda e ele prontamente nos atendeu, e agora o município será contemplado com esse asfaltos, desde já nós agradecemos governador, a equipe da Casa Civil e ao Deracre pela consideração”, concluiu Dêda.