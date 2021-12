Deputada Mara e Major Rocha participam de dia de Campo de Café em Acrelândia e anunciam recurso para construção de 3 Polos

Assessoria – Nesse sábado (04/12) foi realizado o Dia de Campo, na fazenda Taquari, do cafeicultor Wagner Álvares, em Acrelândia, a 116 Km da capital.

Produtores rurais que prestigiaram o evento assistiram a palestras de técnicos sobre a variedade Robustas Amazônico e mais 12 variedades de café, que tem apenas um ano de plantio e que possuem alta produtividade.

Na ocasião, a Deputada Federal Mara Rocha, anunciou aos presentes a destinação de emenda parlamentar, no valor de R$1,5 Milhão, para a construção de três Polos de Beneficiamento de Café, compostos cada um por: Galpão, 2 secadores de Café e 1 descascador. Segundo Mara Rocha, esses polos ajudarão todos os cafeicultores do município.

“Durante visita juntamente com nosso vice-governador Rocha, os cafeicultores falaram do principal gargalo que é manter a qualidade dos grãos no armazenamento. Nós ouvimos e hoje trazemos a boa notícia. Esses polos vão ajudar a manter a qualidade dos grãos de café e isso refletirá no preço da saca durante a venda e na qualidade da bebida. É dessa forma que ajudamos as pessoas que querem produzir no nosso Estado. Ouvindo e buscando soluções reais para viabilizar a agricultura no Acre, que tem um grande potencial agrícola. Esse é o Acre que eu Acredito”, afirmou Mara Rocha.

O vice-governador Rocha parabenizou a iniciativa do produtor Wagner Álvares e destacou o crescimento do café no Acre. “Parabenizamos o produtor por acreditar e investir no nosso Estado. Hoje Acrelândia se destaca como um dos maiores produtores de café no Acre e isso tem sido modelo para outros municípios. A cultura do café chega com força e já se faz presente nos Mâncio Lima, Capixaba, Plácido de Castro e Sena Madureira, sendo uma ótima alternativa, onde produtor vende uma saca de café a R$ 800,00 (oitocentos reais) , tendo previsão de chegar a R$ 1 mil reais o ano que vem. Isso é muito positivo para os produtores que, mesmo com pouca área podem obter um lucro significante, bem melhor que o gado”.

