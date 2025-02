Deputada Dra. Michelle Melo cobra urgência na convocação dos médicos aprovados em concurso público

(Assessoria) – Durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada Dra. Michelle Melo fez um apelo enfático ao governo estadual para agilizar a convocação dos profissionais aprovados em concursos públicos, com destaque para os médicos. A parlamentar alertou sobre a grave carência de médicos nas unidades hospitalares do estado, situação que compromete o atendimento à população.

Dra. Michelle Melo ressaltou que a Casa Legislativa tem acompanhado de perto essa demanda e que, desde o início de seu mandato, vem lutando ativamente para garantir essas nomeações. Embora reconheça avanços, como o chamamento dos bombeiros, a deputada frisou que ainda há muito a ser feito. “Precisamos que o governo acelere esse processo. A promessa não foi feita apenas este ano, mas desde o primeiro mandato do governador Gladson Cameli”, destacou.

A parlamentar enfatizou que a falta de médicos nos hospitais tem resultado em sobrecarga dos profissionais em atividade e na precarização dos serviços de saúde, afetando diretamente a população. Além dos médicos, ela também questionou a demora na convocação de policiais civis, outra categoria essencial para o funcionamento do serviço público.

Encerrando sua fala, Dra. Michelle Melo reforçou a urgência da convocação dos médicos para evitar o colapso da saúde pública no estado. “As instituições precisam desses profissionais para garantir um atendimento digno e eficiente à população. Infelizmente, hoje, o serviço público está fragilizado, e a demora na convocação só agrava essa situação.”