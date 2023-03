Deputada desabafa sobre a bancada federal com relação a BR-364, Antônia Sales considerou uma falta de parceria e egoísmo por parte dos deputados e senadores

Veja o Vídeo:

A deputada estadual Antônia Sales fez um desabafo, durante a sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, sobre o seu ponto de vista a respeito da bancada federal do Acre com relação a BR 364, ocasião em que ela considerou uma falta de parceria por parte dos deputados federais e senadores.

A parlamentar frisou que esta luta pela BR não é uma bandeira só da bancada federal, além deles, a luta também é dos deputados estaduais que, inclusive, tem uma comissão de obras e transportes e dos vereadores, a mesma destaca que um dia a comissão de obras e transporte (formada por deputados estaduais) se reuniram e no outro dia se deparam com a bancada federal reunida com o ministro de transportes, Renan Filho.

“Eu quero agradecer ao governo Lula que teve a sensibilidade porque ele conhece já essa estrada. Ele fez essas pontes aqui da BR 364, foi ele quem consertou essa estrada e no tempo dele a gente viajada e não tinha esses transtornos não de tanto buraco que parece um solo lunar, você sai de um buraco e cai em outro. Ele fez e devemos reconhecer e depois dele ninguém mais fez manutenção que prestasse nessa estrada porque todos os períodos de chuva é a mesma cantaleta”, disse.

Antônia destacou que no seu ponto de vista, o mínimo que esses senhores (as) , que querem ser o pai da criança, deveria ter feito era convidar pelo menos o presidente da comissão de obras e transporte (e que além de falta de parceria estaria está temperado com egoísmo e falta de respeito aos deputados aqui do parlamento estadual).

“Olha essa falta de respeito! Agora quando chega a campanha procuram os deputados estaduais, procuram para ajudar a pedir voto, procura para apoiar, procura os vereadores para apoiar e na hora de se unir e dizer que essa bandeira é nossa, não acontece. O povo nos elegeu para representá-los então aqui se tem que ter o mínimo de respeito estes colegas aqui e também com essa bancada federal que não teve nem consideração com os deputados deste parlamento e nem com a comissão. Eu não estou aqui para questionar a atitude dos deputados federais e senadores que foram para pedir ao ministro e que terminou om a liberação dos R$ 600 milhões do presidente Lula, mas eu quero só falar aqui a falta de parceria deles e o egoísmo”, concluiu.

