Depois de quase 50 dias na frente do 4º BIS em Rio Branco, bolsonaristas acreanos dão sinais de desânimo e começam a esvaziar o movimento

O Acre é declaradamente um dos estados com maior seguidores do atual presidente Jair Bolsonaro, mas os movimentos radicais visto em grandes centros do País não ocorreram no estado. O que permanece é o acampamento de frente ao quartel do 4º BIS na capital Rio Branco.

Depois do resultado das eleições em que Bolsonaro saiu derrotado, apoiadores do presidente Bolsonaro não engoliram a vitória de Lula e inicviaram acampamentos na frente dos quarteis de todo Brasil e Bloqueio de rodovias. No Acre apenas Rio Branco permanece com poucos militantes Pró-Intervenção Militar na frente do 4º Batalhão de Infantaria e Selva, localizado no bairro do Bosque. Em Cruzeiro do Sul o movimento que se aglomerava nas proximidades do 61º BIS, acabou depois que os financiadores passaram a ter receio do STF e a baixa participação de pessoas desanimou os demais.

Prestes a completar os 50 dias de acampamento, o número de militantes Bolsonaristas nas proximidades do 4º BIS diminuiu drasticamente, nao se sabe se pelo cansaço e por falta de esperança em uma intervenção militar, ou se é fruto das festas de final de ano. Vez ou outra apoiadores gravam lives convidando os militantes da direita para comparecer no local, mostram as panelas de comidas para quem for, mas nem isso tem atraído os mesmos.

Um vizinho do quartel que não quis se identificar, nos relatou que nunca viu tanta veneração de um povo por um homem da terra, como dos seguidores de Bolsonaro por ele.

“É coisa de louco, eles oram tanto na frente dos quartéis que eu jurava que tinha gente internada lá dentro precisando de orações. Daí quando cansam cantam o hino nacional diversas vezes, gritam pelos militares, chega a ser até engraçado algumas vezes”, disse o nosso colaborador.