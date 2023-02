Delegado Samuel Mendes cria sala humanizada para acolher crianças durante atendimentos em unidade na Cidade do Povo

Delegado Samuel Mendes elaborou o projeto e conseguiu doações e apoio para estruturar o espaço – Foto: Arquivo pessoal

Quem vê o espaço colorido, cheio de brinquedos e enfeites, nem imagina que se trata de uma delegacia no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco, onde foi montada uma sala humanizada para atender quem precisa ir até a unidade.

Parte do público que busca atendimento no local precisa levar os filhos por não ter onde deixar. A situação chamou a atenção do delegado Samuel Mendes, titular da regional, que elaborou uma solução: uma sala humanizada, com ambiente mais leve para abrigar as crianças que chegam ao local.

“Foi um projeto idealizado pra dar mais um conforto ao público que nós atendemos. Muitas pessoas que procuravam a delegacia iam acompanhadas de crianças e adolescentes, muitas vezes por não ter com quem deixar. Ao chegar na delegacia, percebi que as crianças ficavam ansiosas, não tinham um lugar pra ficar, então surgiu essa ideia de fazer um espaço que as crianças possam esperar seus pais, e que possam ficar ocupadas, com brinquedos e brincadeiras. E acabou dando certo”, conta.

Com a idealização do projeto, o delegado também conseguiu doações de amigos e estabelecimentos comerciais, além do apoio de instituições como a Casa da Amizade. A mobilização garantiu brinquedos, móveis planejados e tapetes para o atendimento ao público menor de idade. Leia Também: Câmara Municipal de Brasiléia realiza quinta sessão ordinária de 2018

O espaço foi inaugurado em dezembro e contém brinquedos e material didático tanto para o público infantil quanto juvenil, e também é um ambiente usado para quando as crianças são as vítimas e precisam prestar depoimento.

“Aquele espaço humanizado faz com que ela se sinta mais à vontade, através de brinquedos, de uma didática que é estabelecida e faz com que ela se sinta bem confortável numa situação que muitas vezes é constrangedora, dela falar em um ambiente mais sóbrio como um cartório, por exemplo”, ressalta o delegado.

Na avaliação de Samuel Mendes, a ideia já tem dado resultados. Segundo ele, a iniciativa aproximou os moradores das forças de segurança na região, sobretudo as crianças, que passaram a visitar o local e falar com os policiais.

“Antes não existia essa situação de crianças visitarem a delegacia para se sentirem confortáveis. As crianças pedem para visitar o local, pedem para falar com policiais, e isso mostra aquele conceito de polícia comunitária, da Polícia Civil se integrar mais à população, em especial ao público infantil”, analisa. Veja mais no G1 Acre Espaço foi criado em delegacia da Cidade do Povo para acolher público infanto-juvenil – Foto: Arquivo pessoal Leia Também: Polícia Militar prende homem armado durante festa natalina em Assis Brasil

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.