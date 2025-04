Delcimar Leite aderiu ao termo de cooperação técnica para adesão dos municípios ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

Representado pela vice-prefeita, Delcimar Leite, Cruzeiro do Sul aderiu ao termo de cooperação técnica para adesão dos municípios acreanos ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em evento realizado em Rio Branco com a presença do governador Gladson Cameli.

A medida, segundo ele, fortalece a governança integrada entre Município, Estado e órgãos de controle.

“Essa união em torno de um sistema para desburocratizar as gestões vai ajudar os servidores públicos e também melhorar a prestação de serviços à nossa população. Isso vai permitir a celeridade dos processos administrativos, ganho de produtividade, redução de custos, transparência, modernização e segurança”, destacou.

Delcimar destacou a importância da iniciativa para promover uma gestão pública mais moderna, eficiente, transparente e voltada para as necessidades do cidadão.

“A adesão ao SEI marca um novo tempo na administração pública municipal. Mais do que uma ferramenta tecnológica, trata-se de um compromisso com a agilidade, a economia de recursos, a sustentabilidade e, acima de tudo, a melhoria do serviço prestado à população”, afirmou.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI permite a tramitação totalmente digital de processos administrativos, eliminando o uso de papel e reduzindo custos com logística e armazenamento. A plataforma promove ainda maior controle, rastreabilidade e acessibilidade às informações administrativas, tornando o serviço público mais rápido e seguro.

Segundo Delcimar Leite, a implantação do sistema é um passo estratégico para superar os desafios da gestão municipal, especialmente diante da necessidade de conciliar responsabilidade fiscal com a oferta de serviços de qualidade.

“Estamos aderindo a um novo paradigma de gestão, em que a tecnologia é aliada da transparência, da eficiência e da cidadania. Esse é um passo importante, mas é apenas o começo. Cabe a cada um de nós transformar essa ferramenta em resultados concretos para a população”, pontuou.

O evento consolidou a união dos entes municipais em torno da transformação digital e da modernização administrativa.