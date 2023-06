Defensoria Pública do estado prestigia lançamento do projeto “Cidadania e Justiça na Escola no Juruá” no município de Cruzeiro do Sul

Lançamento do projeto “Cidadania e Justiça na Escola no Juruá” – Foto: Cedida

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), representada pelo defensor público Diego Luiz Sales, esteve presente no lançamento do projeto do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), “Cidadania e Justiça na Escola no Juruá”, nesta segunda-feira, 19, na Escola Estadual de São José no município de Cruzeiro do Sul.

Na oportunidade o coordenador da unidade do município, Diego Luiz Sales parabenizou a iniciativa “O Projeto Cidadania e Justiça na Escola, promovido pelo Poder Judiciário do Acre com o auxílio de diversos outros parceiros, inclusive da Defensoria Pública, objetiva conferir às crianças em idade escolar uma noção ampla sobre o sistema de justiça e a atuação dos atores que o compõem de modo a inspirá-las a estudar cada vez mais e informá-las acerca dos seus direitos”.

Continuou dizendo que “nesse cenário, a Defensoria Pública, como instituição vocacionada à defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos, figura como parceira indispensável à materialização do projeto, com a realização, por exemplo, de palestras explicativas quanto a temas do dia-a-dia e que afetam diretamente as crianças”, finalizou.

O projeto contemplou ainda outros municípios do Vale do Juruá, lançado em Rodrigues Alves e Porto Walter, a fim de atender uma maior parcela de crianças e adolescentes de localidades diversas.