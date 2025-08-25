Política
De goela abaixo: Vice-governadora Mailza Assis, supostamente, transforma entrega de kits sociais em palanque eleitoral no Acre
Vice-governadora, tida como pré-candidata ao governo, aparece em Cruzeiro do Sul distribuindo mais de 400 kits de vestuário, numa ação que, talvez, tenha mais caráter politiqueiro do que social
Mailza ao lado da chefe do departamento da SEASDH no Juruá, Carem Carvalho
A política acreana volta a repetir um enredo já conhecido. A vice-governadora Mailza Assis, que chegou ao Senado não por voto direto, mas como suplente de Gladson Cameli quando este assumiu o governo em 2019, agora desponta como pré-candidata ao Palácio Rio Branco. E, aparentemente, tem utilizado ações sociais como forma de fortalecer sua imagem política.
No último fim de semana, Mailza levou mais de 400 kits do projeto Vestuário Social à comunidade do Ramal 3, na zona rural de Cruzeiro do Sul, durante uma atividade promovida pelo vereador Josafá Vale. A ação integra o programa Juntos Pelo Acre, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).
Embora apresentada como medida para beneficiar famílias carentes, a iniciativa pode ter, supostamente, outro objetivo: construir palanque eleitoral e garantir apoio popular em regiões estratégicas. Não é coincidência que Mailza esteja sendo colocada, quase de forma “goela abaixo”, como candidata ao governo pelo próprio Gladson Cameli, governador que muitos acreanos consideram um dos piores da história recente do estado.
Circula a possibilidade de que, caso Cameli decida disputar o Senado em 2026, Mailza venha a assumir definitivamente o governo. Para alguns analistas políticos, isso poderia significar não uma renovação, mas a continuidade de um projeto fragilizado e incapaz de responder às necessidades do Acre.
Assim, a entrega de kits de vestuário, que em tese deveria ser uma política pública de assistência, soa, talvez, mais como uma estratégia eleitoreira do que uma ação social estruturada. A população, mais uma vez, parece ser tratada como massa de manobra diante de benefícios pontuais, sem que problemas estruturais como saúde, educação e infraestrutura — recebam a devida atenção.
Em um estado marcado por promessas não cumpridas, a atuação de Mailza e Gladson Cameli pode estar sendo vista, supostamente, como mais um capítulo de um roteiro repetitivo, em que interesses políticos se sobrepõem às reais demandas da sociedade acreana.
Márcio Bittar já passou por seis partidos, começou no antigo PCB (hoje PCdoB) e segue mudando de legenda para se dar bem na política acreana
Parlamentar que começou na esquerda hoje critica o que já defendeu, acumula mudanças de partido e é acusado pela Justiça Federal de usar emenda para favorecer entidade fantasma
O senador Márcio Bittar (ex-União Brasil, recém-filiado ao PL) é um exemplo de como a política acreana ainda abriga velhos hábitos que afastam o eleitor da vida pública. Ao longo de sua trajetória, Bittar já passou por seis partidos diferentes: iniciou sua militância no PCdoB, depois migrou para o PMDB, seguiu para o PPS, passou pelo PSDB, voltou ao MDB, filiou-se ao União Brasil e, mais recentemente, oficializou sua entrada no PL. Uma verdadeira carreira de “pular de galho em galho”, sempre buscando a sigla que melhor lhe garantisse sobrevivência política.
O curioso é que Bittar, que hoje se apresenta como ferrenho crítico da esquerda, iniciou sua vida pública exatamente no Partido Comunista do Brasil o antigo (PCB hoje PCdoB). Ou seja, tudo o que hoje combate foi, em algum momento, a base de sua formação política.
Apesar de eleito para representar o povo acreano, Márcio Bittar quase não circula pelo estado. Sua presença costuma ser percebida apenas em períodos eleitorais, quando reaparece com discursos inflamados contra adversários e promessas que dificilmente se concretizam. No cotidiano, a ausência é sentida pela população, que pouco vê o senador em visitas, reuniões comunitárias ou discussões locais.
A polêmica mais recente envolvendo o senador reforça a visão de que Bittar utiliza o mandato mais para fortalecer seu projeto pessoal do que para servir ao Acre. Uma decisão da Justiça Federal do Acre revelou que o parlamentar teria usado uma emenda para destinar recursos públicos à Santa Casa da Amazônia, entidade que havia sido artificialmente reativada.
Segundo a sentença da juíza Luzia Farias da Silva Mendonça, da 2ª Vara Federal Cível e Criminal, houve fraude patrimonial, desvio de finalidade e promoção pessoal com dinheiro público. A decisão expôs que a manobra tinha como objetivo contornar restrições legais, utilizando a instituição como fachada para destinar verbas e ganhar projeção política.
Ao longo de sua carreira, Márcio Bittar coleciona mudanças de partido, discursos contraditórios e acusações de irregularidades. O que deveria ser um mandato voltado ao Acre e à população se transforma em uma trajetória marcada por conveniências políticas, alianças de ocasião e pouca presença no estado.
Seja à esquerda, à direita ou ao centro, Bittar já foi de tudo um pouco. O que nunca mudou foi sua habilidade de se adaptar ao sabor do vento para se manter no poder, mesmo que isso custe a coerência e a confiança do eleitor acreano.
Histórico de filiações partidárias de Márcio Bittar
PCB/ PCdoB/ Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Nos anos 1980, Bittar teve atuação como militante do Partido Comunista Brasileiro, sendo conhecido por sua militância de esquerda.
PMDB (atual MDB)
Em 1981, assumiu cargo de secretário-geral da juventude do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), dando início à sua carreira política.
Permanecia no PMDB quando foi eleito deputado estadual (1995–1999) e deputado federal (1999–2003).
PPS (Partido Popular Socialista)
No início da legislatura a partir de 1999, migrou para o PPS, partido que o apoiou e pelo qual concorreu ao Senado em 2002 e disputou a prefeitura de Rio Branco em 2004.
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
Filiou-se ao PSDB e foi eleito deputado federal em 2010 por esse partido. Também foi candidato ao governo do Acre em 2014 pelo PSDB.
MDB (antigo PMDB)
Apesar do retorno à sigla anterior (o MDB), pode-se considerar continuidade do mesmo partido, mas por clareza e conforme as fontes, o senador foi identificado como membro do MDB em condução ao Senado.
União Brasil/ União Progressista
Em 2025, migrou para o União Brasil, partido no qual estava filiado antes de realizar nova mudança
Partido Liberal (PL)
Em 22 de agosto de 2025, oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL), em cerimônia realizada em Rio Branco, Acre.
Resumo das filiações (em ordem cronológica aproximada):
Partido Período/ Contexto
1. PCB/ PCdoB Anos 1980 — militância comunista
2. PMDB (atual MDB) Início de carreira (1981), deputado estadual e federal
3. PPS Início dos anos 2000 — disputas municipais e Senado
4. PSDB Eleição federal (2010), candidatura ao governo (2014)
5. MDB Refiliação partidária, atuação no Senado
6. União Brasil Até início de 2025
7. PL (Partido Liberal) Desde 22 de agosto de 2025
