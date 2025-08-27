De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado

A eleição de 2026 já começa a moldar o cenário político no Acre, e a esquerda surge como herdeira da antiga Frente Popular, mas ainda dá sinais de hesitação para entrar de fato no debate. Mesmo possuindo nomes de peso e capacidade de montar uma chapa federal forte, falta articulação política e clareza de rumo para transformar esse potencial em um projeto competitivo.

O principal protagonista desse campo é Jorge Viana (PT). Ex-governador, ex-senador e atual presidente da APEX Brasil, ele já se colocou como pré-candidato ao Senado em 2026 — prioridade máxima do Partido dos Trabalhadores no estado. Viana carrega não apenas experiência e prestígio nacional, mas também o simbolismo de ser o nome mais capaz de unir diferentes alas da esquerda acreana.

Sua pré-candidatura, no entanto, impõe uma responsabilidade: transformar sua força pessoal em um projeto coletivo. A esquerda enfrenta o desafio de não apenas montar um palanque para Jorge Viana, mas também organizar uma chapa competitiva para a Câmara dos Deputados. Afinal, são os deputados federais que garantem presença em Brasília, recursos via fundo partidário e poder de negociação dentro do governo federal.

Os possíveis nomes para a chapa federal da esquerda

Veteranos da política acreana

Raimundo Angelim (PT) – Ex-prefeito de Rio Branco e ex-deputado federal, com grande experiência administrativa e respeitado no meio político.

Sibá Machado (PT) – Ex-deputado federal e ex-dirigente do PT, em novembro de 2023, foi nomeado para chefiar o escritório da SUDAM em Brasília.

Perpétua Almeida (PCdoB) – Ex-deputada federal, desde fevereiro de 2023, Perpétua foi nomeada diretora de Gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Léo de Brito (PT) – Ex-deputado federal, professor universitário e reconhecido por sua atuação parlamentar. Brito ocupa o cargo de Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Educação, posição que exerce desde janeiro de 2023

Nazaré Araújo (PT) – Ex-vice-governadora, com forte inserção na militância feminina.

Novos quadros e lideranças emergentes

Thiago Mourão (PT) – Jovem liderança política, visto como nome de renovação dentro do partido.

Márcio Alércio – Engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado, é o atual superintendente regional do INCRA no Acre.

Ricardo Araújo (PT) – Ex-vereador em Rio Branco e atual superintendente do DNIT no Acre.

André Kamai (PT) – Vereador da capital, com crescente inserção política.

Shirley Torres (PV) – Presidente do Partido Verde no Acre.

Camila Cabeça (PT) – Ativista do movimento cultural no Acre.

Ex-prefeitos e gestores do interior

Bira Vasconcelos (PT) – Ex-prefeito de Xapuri, nome com forte ligação com a tradição política petista no Alto Acre.

Manoel Batista (PT) – Ex-prefeito de Assis Brasil, figura respeitada e com base consolidada no Alto Acre.

O papel de Jorge Viana

A esquerda acreana carrega nomes de peso, mas precisa transformá-los em um time coeso e competitivo, capaz de inspirar confiança no eleitorado. Nesse cenário, a figura de Jorge Viana se destaca como fundamental. Ex-governador, ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, ele acumula experiência administrativa, reconhecimento nacional e forte prestígio político, atributos que o colocam naturalmente como o grande articulador do projeto progressista no estado.

Com sua capacidade de diálogo e histórico de conquistas para o Acre, Jorge Viana reúne as condições ideais para liderar a reorganização da esquerda, mobilizando partidos da Federação, incentivando novas lideranças e ajudando a estruturar uma chapa federal sólida. Seu retorno à disputa pelo Senado pode se tornar não apenas um ponto de unidade para o campo progressista, mas também uma oportunidade estratégica para levar o Acre de volta ao protagonismo político no cenário nacional.

Em um momento em que a direita busca ocupar todos os espaços, a presença ativa de Jorge Viana na articulação eleitoral representa esperança, organização e perspectiva real de vitória para a esquerda acreana.

Jorge Viana, presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) Foto: Marcella Duarte/ Tilt