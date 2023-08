Cumprindo agenda no Distrito Federal, deputada Michelle Melo participa de reunião com Ministro Márcio Luiz França

Cumprindo agenda em Brasília, a deputada Dra.Michelle Melo (PDT), esteve reunida na manhã desta quinta-feira, 17, com o Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil Márcio Luiz França para tratar sobre a escassez de voos para o Estado do Acre, bem como, os preços exorbitantes das passagens e dificuldades de o cidadão acreano exercer o direito constitucional de ir e vir.

A reunião que aconteceu na Esplanada dos Ministérios, foi articulada pela bancada federal do Acre.

Entre as autoridades estavam presentes o coordenador da bancada do Acre, senador Alan Rick, a deputada federal Meire Serafim, o deputado federal Gerlen Diniz, entre outras autoridades.

A deputada Dra. Michelle Melo declarou que a reunião é fruto de um esforço coletivo que busca promover soluções concretas para o problema que afeta o setor aeroportuário no Acre.

“Estamos trabalhando e buscando soluções para contornar essa crise aérea que prejudica diretamente os acreanos. Esse é um encontro que vai tratar diretamente dessa pauta e principalmente de como podemos criar soluções para resolver a situação,” afirmou a deputada.

Michelle explicou ainda que a crise aérea no Acre, prejudica diretamente a economia local e interfere no direito de ir e vir da população.

“Estamos aqui hoje representando o povo acreano que é o maior prejudicado. Eu mesmo precisei sair de Porto Velo, para conseguir cumprir as agendas aqui em Brasília. São empresários, pessoas que precisam de tratamento médicos, e cidadãos comuns que já não aguentam mais esse descaso”, finalizou a deputada e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre.

Finalizando o encontro os deputados pediram como encaminhamento ao Ministro Márcio Luiz França, uma proposta que objetiva buscar estratégias para transformar o aeroportos do Acre em binacionais no intuito de fomentar a rota aérea.