Política
Crise sem fim: Tribunal de Contas volta à Maternidade Bárbara Heliodora e expõe falhas persistentes na gestão da saúde pública
Política
TCE-AC faz nova fiscalização na Maternidade Bárbara Heliodora – Foto: Assessoria/ TCE-AC
Auditores do Tribunal de Contas do Acre iniciaram, nesta quinta-feira, 27, uma nova fase de fiscalizações na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O objetivo é analisar processos administrativos, como o cumprimento de escalas médicas e quadro de pessoal.
No final de outubro deste ano a presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício liderou a visita à unidade com a secretária de Controle Externo, Fernanda Santana, e o auditor de Controle Arão Cavalcante.
A nova visita foi conduzida por Cavalcante, que é chefe da 3ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE-AC, responsável pela fiscalização de áreas como saúde, assistência social, segurança, entre outras políticas públicas. Também participou da fiscalização a auditora Lívia Arruda.
“Foi aberto um processo de acompanhamento para que pudéssemos fiscalizar a escala de serviço, se o quantitativo de pessoal é suficiente para atender a demanda. A dimensão de como são formadas as equipes, como é trabalhada toda a parte de pessoal”, explicou ele.
Questões sensíveis
O Tribunal de Contas do Acre tem acompanhado a situação da Maternidade Bárbara Heliodora, unidade de referência da capital no tratamento de crianças recém-nascidas, gestantes e puérperas, como parte da sua política de fortalecimento do controle externo na área da saúde.
Dando prioridade a serviços essenciais e a proteção da população em situações de vulnerabilidade.
Ao longo da visita, os auditores conversaram com a administração da unidade, solicitaram documentos e percorreram alguns setores. Posteriormente, será elaborado um relatório apontando os possíveis pontos sensíveis identificados, que será anexado ao processo para continuidade da análise.
Política
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participou nesta semana, ao lado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, da abertura do novo escritório da agência em Cuiabá, considerada a capital brasileira do agronegócio. O evento marca a expansão das ações de promoção comercial do Brasil e reforça o papel estratégico da região para o setor produtivo.
A missão contou com a presença de empresários de vários estados, entre eles dois representantes do Acre: Murilo Leite, do Frigo Nosso, e Luiz Freitas, do Frigo Marca. Eles integraram uma rodada de conversas com 40 adidos agrícolas, profissionais que atuam como “embaixadores do agro” no exterior, responsáveis por abrir mercados e ampliar oportunidades para produtos brasileiros.
Durante os encontros, os empresários puderam apresentar desafios, projeções e países que desejam alcançar, buscando acelerar processos de internacionalização e aproximar ainda mais o Acre dos mercados globais. “Eles puderam mostrar suas necessidades e visões, criando conexões importantes para o futuro das nossas empresas”, destacou Jorge Viana.
Jorge afirmou que o dia foi “especial e produtivo” em Cuiabá e expressou confiança de que o Acre também será beneficiado diretamente por iniciativas semelhantes. “Espero que seja um exemplo do que pode acontecer para o Acre em breve. Vamos ter fé, tempos melhores virão”, afirmou.
O presidente da ApexBrasil reforçou ainda seu compromisso com o desenvolvimento do estado. “Como vocês sabem, onde eu estiver nesse mundo ou no Brasil, eu estou sempre buscando oportunidades para as irmãs e os irmãos acreanos. Onde eu tô, tem Acre”, declarou.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Devido as fortes chuvas ação no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho ocorrerá nesta quinta-feira
OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia
Banco da Amazônia avança em modernização tecnológica e reforça compromisso com sustentabilidade
Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial
Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano
POLÍTICA
Crise sem fim: Tribunal de Contas volta à Maternidade Bárbara Heliodora e expõe falhas persistentes na gestão da saúde pública
TCE-AC faz nova fiscalização na Maternidade Bárbara Heliodora – Foto: Assessoria/ TCE-AC Auditores do Tribunal de Contas do Acre iniciaram,...
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais O presidente da ApexBrasil,...
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II4 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política3 dias atrás
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
-
Política6 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
-
Política Destaque3 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental