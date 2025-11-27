Crise sem fim: Tribunal de Contas volta à Maternidade Bárbara Heliodora e expõe falhas persistentes na gestão da saúde pública

TCE-AC faz nova fiscalização na Maternidade Bárbara Heliodora – Foto: Assessoria/ TCE-AC

Auditores do Tribunal de Contas do Acre iniciaram, nesta quinta-feira, 27, uma nova fase de fiscalizações na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O objetivo é analisar processos administrativos, como o cumprimento de escalas médicas e quadro de pessoal.

No final de outubro deste ano a presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício liderou a visita à unidade com a secretária de Controle Externo, Fernanda Santana, e o auditor de Controle Arão Cavalcante.

A nova visita foi conduzida por Cavalcante, que é chefe da 3ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE-AC, responsável pela fiscalização de áreas como saúde, assistência social, segurança, entre outras políticas públicas. Também participou da fiscalização a auditora Lívia Arruda.

“Foi aberto um processo de acompanhamento para que pudéssemos fiscalizar a escala de serviço, se o quantitativo de pessoal é suficiente para atender a demanda. A dimensão de como são formadas as equipes, como é trabalhada toda a parte de pessoal”, explicou ele.

Questões sensíveis

O Tribunal de Contas do Acre tem acompanhado a situação da Maternidade Bárbara Heliodora, unidade de referência da capital no tratamento de crianças recém-nascidas, gestantes e puérperas, como parte da sua política de fortalecimento do controle externo na área da saúde.

Dando prioridade a serviços essenciais e a proteção da população em situações de vulnerabilidade.

Ao longo da visita, os auditores conversaram com a administração da unidade, solicitaram documentos e percorreram alguns setores. Posteriormente, será elaborado um relatório apontando os possíveis pontos sensíveis identificados, que será anexado ao processo para continuidade da análise.