Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026

Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP). Até então, Lins era um dos mais ferrenhos defensores da atual gestão, além de aliado da senadora Mailza Assis (PP). Sua saída marca não apenas uma ruptura política, mas também um sinal de alerta sobre o enfraquecimento do projeto político que tenta se sustentar no Acre.

Diego Lins abriu mão de uma nomeação de R$ 8 mil mensais, um privilégio garantido pelo governo, para declarar publicamente que não acredita mais no modelo de administração conduzido por Gladson Cameli e seu grupo político.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Lins demonstrou gratidão pessoal ao governador, mas fez duras críticas ao entorno da gestão:

“Tem muita gente ruim no meio do governo e por isso decidi pular do barco. O Acre está piorando, e eu não posso continuar apostando em algo que não tem futuro”, afirmou.

A decisão surpreendeu parte da base governista, que sempre contou com o apoio incondicional de Lins. No entanto, para quem acompanha os bastidores, a debandada de Diego Lins expõe o desgaste e o isolamento político de Cameli, que enfrenta críticas cada vez mais fortes sobre a condução do Estado, marcado por escândalos, promessas não cumpridas e uma gestão acusada de beneficiar apenas setores específicos.

Ao anunciar sua saída, Diego também declarou apoio ao projeto político do senador Alan Rick (União Brasil) para 2026, indicando que acredita em uma alternativa mais sólida para o Acre. A adesão de figuras conhecidas da comunicação e da política local ao grupo de Alan Rick reforça a percepção de que Gladson e Mailza Assis perderam a capacidade de unir e renovar esperanças.

A debandada de Lins pode ser apenas a primeira de muitas. Há uma sensação crescente de que o governo Cameli está em decadência acelerada. Os ataques dos servidores públicos, a falta de diálogo com categorias essenciais, a ausência de planejamento estratégico e a sombra de processos judiciais que rondam o governador consolidam um cenário de crise e incerteza.

Ao abrir mão de um cargo confortável, Diego Lins envia uma mensagem clara: quem continuar defendendo a atual gestão estará atrelado ao fracasso político que se desenha no Acre.

O gesto, visto como corajoso por muitos, pode se tornar o estopim de uma série de novas deserções dentro da base aliada de Gladson, que parece cada vez mais enfraquecida e desmoralizada diante da população acreana.