Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP). Até então, Lins era um dos mais ferrenhos defensores da atual gestão, além de aliado da senadora Mailza Assis (PP). Sua saída marca não apenas uma ruptura política, mas também um sinal de alerta sobre o enfraquecimento do projeto político que tenta se sustentar no Acre.
Diego Lins abriu mão de uma nomeação de R$ 8 mil mensais, um privilégio garantido pelo governo, para declarar publicamente que não acredita mais no modelo de administração conduzido por Gladson Cameli e seu grupo político.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Lins demonstrou gratidão pessoal ao governador, mas fez duras críticas ao entorno da gestão:
“Tem muita gente ruim no meio do governo e por isso decidi pular do barco. O Acre está piorando, e eu não posso continuar apostando em algo que não tem futuro”, afirmou.
A decisão surpreendeu parte da base governista, que sempre contou com o apoio incondicional de Lins. No entanto, para quem acompanha os bastidores, a debandada de Diego Lins expõe o desgaste e o isolamento político de Cameli, que enfrenta críticas cada vez mais fortes sobre a condução do Estado, marcado por escândalos, promessas não cumpridas e uma gestão acusada de beneficiar apenas setores específicos.
Ao anunciar sua saída, Diego também declarou apoio ao projeto político do senador Alan Rick (União Brasil) para 2026, indicando que acredita em uma alternativa mais sólida para o Acre. A adesão de figuras conhecidas da comunicação e da política local ao grupo de Alan Rick reforça a percepção de que Gladson e Mailza Assis perderam a capacidade de unir e renovar esperanças.
A debandada de Lins pode ser apenas a primeira de muitas. Há uma sensação crescente de que o governo Cameli está em decadência acelerada. Os ataques dos servidores públicos, a falta de diálogo com categorias essenciais, a ausência de planejamento estratégico e a sombra de processos judiciais que rondam o governador consolidam um cenário de crise e incerteza.
Ao abrir mão de um cargo confortável, Diego Lins envia uma mensagem clara: quem continuar defendendo a atual gestão estará atrelado ao fracasso político que se desenha no Acre.
O gesto, visto como corajoso por muitos, pode se tornar o estopim de uma série de novas deserções dentro da base aliada de Gladson, que parece cada vez mais enfraquecida e desmoralizada diante da população acreana.
Jorge Viana dispara contra gestão Cameli: sete anos de governo sem construir uma única casa ou escola importante no Acre e com economia estagnada
Nenhuma casa e nenhuma escola em sete anos, diz Jorge Viana – Foto: TV Cultura/ Nadja Kouchi
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, fez um duro balanço sobre os quase sete anos de governo de Gladson Cameli (PP). Em declarações recentes, Viana destacou a ausência de investimentos públicos em áreas essenciais, como habitação e educação, e afirmou que essa paralisia comprometeu a circulação de dinheiro e o desenvolvimento econômico do estado.
Segundo o ex-governador, em mais de meio mandato de Cameli, nenhuma casa foi construída em Rio Branco ou em qualquer cidade acreana, fato que ele considera um símbolo do abandono de políticas sociais.
“Já vai completando sete anos de governo Gladson Cameli sem ter construído nenhuma casa na capital ou no estado, em lugar nenhum. Porque quando você faz uma casa, você aciona todos os setores da economia: o comércio, a indústria, os prestadores de serviços. Nenhuma casa foi feita para nenhuma família nesse período”, disse Viana.
Viana também chamou atenção para a situação da educação, ressaltando que o estado não entregou nenhuma escola de grande porte ou relevância durante todo o período da atual gestão.
“Nenhuma escola importante no estado inteiro foi construída nesses últimos sete anos. Isso tudo é ausência de investimentos públicos”, apontou.
De acordo com o ex-governador, a falta de obras e investimentos do Estado tem efeito direto na economia local. Para ele, quando o governo não injeta recursos em infraestrutura, o dinheiro deixa de circular, reduzindo o poder de compra da população e afastando empresários interessados em investir.
“Quando você tem ausência de investimentos públicos, o dinheiro deixa de circular. E os empresários se instalam onde tem dinheiro circulando para eles poderem vender”, explicou.
Apesar das críticas, Jorge Viana afirmou que o Acre já mostrou que pode viver um ciclo de prosperidade, desde que haja decisão política de investir em infraestrutura e apoiar setores produtivos.
Ele relembrou momentos em que o estado foi palco de obras estruturantes e geração de empregos, o que garantiu dinamismo econômico e melhoria na qualidade de vida dos acreanos.
“O Acre já viveu um período de prosperidade. Quando você tinha aqui muita obra de infraestrutura, construções, pleno emprego, a gente viveu. Eu sinceramente sinto falta, como acreano, do Acre viver novamente uma fase de muita prosperidade”, concluiu.
As declarações de Viana ecoam em um momento de desgaste da gestão Cameli, marcada por críticas de sindicatos e setores sociais sobre promessas não cumpridas. Para o ex-governador, a estagnação atual não é sinal de que o Acre “não dá certo”, mas sim de má condução administrativa, que precisa ser corrigida com urgência.
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
