Corrupção: Policiais Civis e Policiais Federais desencadeiam operação na secretaria de educação, na gestão do prefeito Kiefer Cavalcante

Prefeita Fernanda Hassem de Brasileia/AC – Foto: Reprodução

A gestão autoritária (como é considerada por muitos), da prefeita Fernanda Hassem, no município de Brasileia e o conflito entre os poderes executivo e legislativo fez com que os vereadores do município exerçam suas atribuições resultando na aprovação da Comissão Especial de Inquérito – CEI, que visa investigar as ações da gestora e constatar se houve crime de responsabilidade por parte de Fernanda Hassem.

Diante dos inúmeros indícios de crimes já praticados pela gestão e muitos deles já comprovados, três ex-presidentes da Câmara de vereadores de Brasileia com grande histórico na política local, inclusive conhecem muito bem os deveres de um vereador, decidiram usar a CEI e o que nela foi comprovado para pedir o afastamento imediato da prefeita Fernanda Hassem.

A informação que nos foi repassada é de que após a eleições esses três ex-presidentes irão dar entrada no documento oficial para que o afastamento entre em discussão. Dentre os muitos indícios de corrupção na administração da prefeita Fernanda, está o caso das obras inacabadas e o recurso dessas obras teriam desaparecido.

Dentre a irresponsabilidade com o erário público estão: obra do Parque Centenário; obra do prédio da Garagem Municipal; obra da escola Socorro Frota; pagamentos altíssimos para empresa que não realizou os serviços no município e muitos outros casos.

Comissão Especial de Inquérito

O requerimento que criou tal comissão foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 23 de agosto, contando assim, com os votos dos quatro vereadores “amigos da gestão”, Elenilsom Cruz (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Lessandro Jorge (PT) e Leonir de Castro (PP), aprovação essa que desagradou a chefe do poder executivo, pois as competências de investigação e os poderes que essa comissão tem para fiscalizar e, caso encontre algo em desacordo com as Leis de responsabilidade, será uma porta de entrada para um possível afastamento e posterior cassação do mandato de Fernanda Hassem, podendo ainda, nas mãos da justiça, ensejar com prisões, caso a fiscalização encontre vestígios de desvios e/ou apropriação indébita do erário público.

Segundo informações repassadas ao portal 3 de Julho Notícias por meio de “muros baixos”, logo após a sessão, os quatro atrapalhados vereadores foram conduzidos coercitivamente ao gabinete municipal para o interrogatório e oitivas, para dar explicações sobre o voto que abalou os alicerces de todas as secretarias e do QGIV de Fernanda Hassem.

O que rolou ali, no cárcere privado, eu deixo por conta de Henrique & Juliano….

BRIGA FEIA

A briga foi feia

Teve dedo na cara

Teve voz alterada

Teve tudo que tem em uma discussão

Mas eu não, eu não ‘tava terminando não

Você confundiu seu coração

Depois desse “rebu”, os ditos cujos vereadores, sob fortes ameaças de perderem suas regalias com o executivo, foram obrigados a tentar anular seus próprios votos e procurar alguma “brecha” para que a CEI fosse anulada, entraram na sessão do dia 30 de agosto com um requerimento pedindo anulação da comissão, alegando desacordo na formação da mesma, mas como as decisões da plenária é soberana, democraticamente, a presidente da Casa colocou em votação o requerimento dos quatro vereadores, onde foi rejeitado pelo placar de 6×4.

Essas e outras “derrapadas” dos vereadores de base da prefeita Fernanda, vão aos poucos, colocando em “xeque” a autenticidade de uma gestão com projetos familiares, que está longe, mas muito longe de atracar em porto seguro.

Veja o Vídeo: