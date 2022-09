Coordenador de campanha é preso em Feijó por suspeita de corrupção eleitoral; “prometia cestas básicas e combustíveis em troca de votos”

Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) foi alvo de operação da PF em Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo pessoal

O candidato a deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (29). A operação Ilíada cumpre cinco mandados de busca apreensão contra o candidato e correligionários e apura um suposto laço com indivíduos pertencentes à facção criminosa atuante no estado, a fim de proporcionar o financiamento de campanhas eleitorais.

As buscas foram feitas na casa e diretório do candidato. Clodoaldo foi eleito vereador de Cruzeiro do Sul por dois anos seguidos, em 2012 e 2016, sendo que em 2020 ele assumiu a prefeitura da cidade após a cassação do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. Na época, ele era presidente da Câmara de Vereadores e tomou posse na prefeitura em 18 de agosto de 2020, finalizando a gestão naquele ano.

Durante a ação, a polícia apreendeu cerca de R$ 10 mil, que seriam usados para a compra de votos. As investigações começaram no início deste mês e apontaram, segundo a PF, um envolvimento entre candidatos do pleito eleitoral e lideranças da facção criminosa com o objetivo de eleger seus próprios representantes ou políticos simpatizantes, o que caracteriza a compra de votos.

Ainda conforme a polícia, os indícios apontam que a ligação entre os criminosos e candidatos é antiga e não está descartado o envolvimento em outros crimes.

A advogada de defesa do candidato, Jamily Fontes França , disse que ainda não teve acesso ao processo, mas que ele não tem envolvimento com o crime organizado.

“De antemão, a gente esclarece que ele não tem nenhum envolvimento com a situação que estão colocando. Ele tem muitos apoiadores e a vida particular dessas pessoas não interessa ao candidato”, limitou-se a informar. Do G1 Acre

Operação ‘Ilíada’ foi deflagrada nesta quinta-feira (29) em Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo/PF-AC