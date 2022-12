Coordenador da SEPA, Atilon Pinheiro é braço direito do governo Gladson Cameli e ligado a deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda

Governador Gladson Cameli e o ex-vereador de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro – Foto: Reprodução

O ex-vereador e atual coordenador da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA do município de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro, tem desenvolvido um excelente trabalho à frente da pasta, inclusive ganhou a gratidão daquela população.

Atilon foi indicado pelo ex-prefeito Dêda e pela deputada estadual Maria Antônia, que muito tem se orgulhado do desempenho do coordenador da SEPA.

Devido o ótimo desempenho na SEPA, Atilon em suas vindas até Rio Branco e visitas nas repartições do governo do estado acompanhado do casal Dêda e Maria Antônia, foi reconhecido como a pessoas mais indicada e com uma competência inquestionável para ocupar o cargo.

Segundo informações, Atilon foi cobiçado para ser a sombra de Petrônio Antunes na Capital, mas a necessidade do governo em ter pessoas competentes para chefiar as pastas nos município é muito grande.