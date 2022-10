Considerado como traíra no partido, PSD vai expulsar o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, do partido por infidelidade partidária

As vereadoras do município de Assis Brasil, Ana Claudia Da Silva Goncalves de Moraes e Gilda Almeida da Silva Damasceno, ambas integrantes do PSD, entraram na mira da direção regional do PSD como sendo as parlamentares que de acordo com estatuto da sigla, praticaram infidelidade partidária, o que torna as vereadora passiveis de punição.

A direção PSD já acolheu um movimento da base do partido para expulsar detentores de mandato que praticaram infidelidade partidária nas eleições deste ano. Um abaixo assinado criado por filiados de Rio Branco e alguns municípios do interior, pede à direção do partido que aplique as penas previstas no estatuto da legenda, com expulsão e perda de mandato daqueles que apoiaram outras candidaturas.

Com isso, o partido irá requerer nas instâncias jurídicas, o mandato de todos aqueles que comprovadamente foram infiéis ao projeto do PSD nestas eleições, incluindo Cláudia e Gilda.

Cláudia e Gilda, por terem traído politicamente o partido ao declararam apoio a chapa do governador Gladson Cameli quando o PSD tinha candidatura majoritária, devem perder seus mandatos , ocasião em que os suplentes, Gilson Boiadeiro e Samuel, deverão assumir o cargo de vereador.