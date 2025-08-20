Conselheira Naluh Gouveia sofre perseguição do governo Gladson Cameli enquanto escândalos se multiplicam no Acre

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Naluh Gouveia e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução

A crise política e institucional no Acre ganhou mais um capítulo preocupante. O governo Gladson Cameli ingressou com dois pedidos para afastar a conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Naluh Gouveia, da relatoria de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do próprio governador. A medida soa como clara tentativa de retaliação contra a única voz firme que tem apontado irregularidades e defendido a correta aplicação dos recursos públicos.

Enquanto Naluh Gouveia é alvo de um verdadeiro linchamento público por cumprir seu dever constitucional de fiscalização, o que chama a atenção é o silêncio ensurdecedor de órgãos que deveriam agir com rigor, como o Ministério Público do Acre. O mesmo MP que se mantém omisso diante de escândalos de grande repercussão, assiste de camarote à tentativa de enfraquecimento da atuação de uma conselheira comprometida com a transparência.

A indignação aumenta quando se observa o cenário em que tudo isso ocorre. O governo Gladson Cameli não hesita em despejar milhões de reais em festas como a Expoacre, em plena crise financeira que atinge a população. Como se não bastasse, acaba de homologar um novo contrato de jatinho de luxo no valor de R$ 25 milhões, um verdadeiro deboche ao povo acreano que paga a conta.

O escândalo não para por aí: Gladson Cameli e a senadora Mailza Assis chegaram a usar aeronave paga com dinheiro público para participar de evento partidário em Brasília (veja o plano de voo abaixo), configurando mais um desvio ético e moral no trato da coisa pública.

A cada semana, um novo episódio mancha a gestão Cameli, mergulhando o Acre em descrédito e insegurança institucional. E quando se espera que os órgãos de controle atuem, prevalece a inércia, fortalecendo a sensação de impunidade e de que o Estado está entregue ao caos.

Em meio a esse cenário de desmandos, a conselheira Naluh Gouveia se destaca como resistência. Sua postura firme incomoda porque expõe a fragilidade e a irresponsabilidade da atual administração. Defender Naluh hoje é defender o Acre contra a barbárie institucionalizada.

O povo acreano precisa refletir: por que quem denuncia é perseguido, e quem comete abusos permanece blindado? Até quando a conivência e o silêncio serão a regra?