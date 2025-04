Conheça os cinco deputados bolsonarista do Acre que assinaram o pedido de urgência para o projeto de lei de anistia ao 8 de Janeiro

Cinco deputados federais do Acre estão entre os 264 parlamentares que assinaram o pedido de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas por manifestantes.

A iniciativa foi protocolada nesta segunda-feira, 14, pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que antecipou a apresentação do requerimento em razão da articulação do governo federal para tentar retirar assinaturas da proposta.

Do Acre, assinaram o documento os deputados Coronel Ulysses (União Brasil), Eduardo Velloso (União Brasil), Roberto Duarte (Republicanos), José Adriano (Progressistas) e Zezinho Barbary (Progressistas), todos integrantes de partidos de centro e direita com representação na base aliada do governo Lula ou com interlocução direta com o Palácio do Planalto. As parlamentares Socorro Neri Antônia Lúcia e Meire Serafim, não assinaram o requerimento.

Mesmo partidos com ministérios no governo federal, como MDB, PSD, PP, União Brasil e Republicanos, tiveram membros que assinaram o pedido de urgência. A divergência interna, inclusive, foi um dos motivos que levou Sóstenes Cavalcante a apresentar o requerimento antes da data inicialmente prevista, temendo perder apoios diante das investidas do Planalto.

União – 40 de 59 deputados

PP – 35 de 48 deputados

PSD – 23 de 44 deputados

Republicanos – 28 de 45 deputados

MDB – 20 de 44 deputados

PL- 90 de 92 deputados

Avante – 4 de 8 deputados

Podemos – 9 de 15 deputados

PSDB- 5 de 13 deputados

Cidadania – 3 de 4 deputados

Novo – 4 de 4 deputados

