“Conheça a lista dos vereadores que podem perder o mandato em Assis Brasil após o Ministério Público Eleitoral pedir a cassação das chapas”

O Ministério Público Eleitoral do Acre, sob a condução do promotor Luã Brito Barbosa, ingressou com uma ação pedindo a cassação das chapas dos partidos PP (Progressistas), PSD (Partido Social Democrático) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro), eleitas no pleito de 2024 para o cargo de vereador no município de Assis Brasil.

Segundo o MP Eleitoral, foi constatada irregularidade nos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentados pelas legendas, o que compromete a validade das candidaturas registradas por esses partidos, mesmo que os candidatos não tenham tido participação direta, ciência ou anuência na suposta fraude.

A ação requer a cassação do DRAP dos três partidos, o que implica na anulação dos diplomas de todos os candidatos eleitos e suplentes vinculados a essas siglas nas eleições proporcionais de 2024 no município.

“O objetivo é garantir a lisura do processo eleitoral e o respeito às normas que regem o registro de candidaturas. A legislação não exige prova de participação individual dos candidatos para que a chapa seja anulada em razão de fraude no DRAP”, destaca o promotor Luã Brito.

Além da cassação, o Ministério Público Eleitoral também pede a nulidade dos votos atribuídos às legendas MDB, PP e PSD e solicita à Justiça Eleitoral que determine a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, conforme previsto no artigo 222 do Código Eleitoral, podendo inclusive aplicar o disposto no artigo 224, que trata da convocação de novas eleições, caso o número de votos anulados comprometa o resultado do pleito.

As siglas envolvidas são as mesmas que têm entre seus principais nomes políticos de expressão no estado: o PP é liderado pelo governador Gladson Cameli, o PSD tem como principal representante o senador Sérgio Petecão, e o MDB é a sigla do ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre.

A Justiça Eleitoral deverá analisar a ação e decidir se acolhe os pedidos do MPAC, o que pode resultar em uma reviravolta na composição da Câmara Municipal de Assis Brasil.