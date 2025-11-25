Política
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI programas que revolucionam a vida de mães solo e atípicas e busca apoio federal para ampliar impacto
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI projetos de apoio a mães solo e atípicas
A ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, articulou uma agenda estratégica entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nesta terça-feira, 25, em Brasília.
O objetivo da reunião foi apresentar os programas Mães da Ciência e Mentes Azuis ao secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda, buscando apoio e recursos federais para a execução da segunda fase dessas iniciativas. Durante o encontro, o presidente da FAPAC, Moisés Diniz, e a comitiva destacaram o impacto social profundo dos dois programas no Acre.
Os dois projetos foram desenvolvidos pela FAPAC e utilizam a pesquisa científica como ferramenta de transformação social. O Mentes Azuis, lançado em 2024, oferece bolsas de pesquisa para mães atípicas, aquelas que têm filhos com autismo ou deficiência intelectual. A iniciativa promove inclusão social, reduz a sobrecarga emocional e melhora a qualidade de vida das famílias, transformando a cuidadora em pesquisadora de sua própria realidade.
Já o Mães da Ciência é um programa inovador que estuda e dá visibilidade ao universo da mãe solo no Acre. Participam preceptores com doutorado e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além do caráter acadêmico, o projeto conta com consultores de inovação tecnológica que ajudam essas mulheres a identificar caminhos econômicos viáveis. O foco é o fortalecimento de pequenos negócios para que superem a dependência de programas de transferência de renda e avancem com autonomia.
Para Perpétua Almeida, a articulação reforça o compromisso com a ciência aplicada à cidadania e ao desenvolvimento social.
“Ao apoiar os programas Mentes Azuis e Mães da Ciência, além de oferecer conhecimento e ferramentas para que mulheres empreendam e tenham autonomia, estamos também ajudando essas mães que largaram estudo e trabalho, ou que nunca tiveram oportunidade, a garantirem renda para cuidar das suas famílias”, disse.
O secretário do MCTI mostrou entusiasmo com os resultados apresentados e assumiu o compromisso de estudar as possibilidades de apoio às mães acreanas envolvidas nos programas.
Para o presidente da FAPAC, a agenda em Brasília é fundamental para que os projetos avancem. “Esses programas cresceram porque tocaram diretamente as dores, os problemas e a vida real das mães solo e das mães atípicas do Acre. Elas precisam de apoio para continuar. É por isso que estamos em Brasília, visitando Ministérios e o Congresso Nacional, para garantir que esses programas sigam existindo”.
A coordenadora do programa Mães da Ciência, Nilsa Almeida, destacou a transformação que o projeto vem promovendo na vida das mulheres alcançadas.
“As mães solo do Acre carregam uma força imensa, mas muitas vezes enfrentam essa jornada sozinhas. O Mães da Ciência dá a elas visibilidade, formação e caminhos concretos para que tenham autonomia e novas oportunidades. É pesquisa, mas também é cuidado e reconstrução.”
A coordenadora do Mentes Azuis, Zenilda Leão, reforçou que o impacto emocional e social é imediato.
“Quando uma mãe atípica recebe apoio, ela floresce. E quando ela floresce, a família inteira respira melhor. Transformar essas mulheres em pesquisadoras da própria realidade faz com que elas descubram novos caminhos. O Mentes Azuis cuida da mãe para que ela possa cuidar ainda melhor do seu filho.”
A agenda de visitas da comitiva do Acre segue em Brasília até sexta-feira, 28, com o intuito de sensibilizar gestores e parlamentares a apoiarem os programas.
Vereador André Kamai desmonta versão de Bocalom e denuncia conluio e milhões entregues à Ricco enquanto população sofre
Crise no Transporte:“Alguém ganhou muito dinheiro com esse contrato ilegal” – Foto: Paulo Murilo/ Whidy Melo
Em tom duríssimo, o vereador André Kamai desmontou mais uma vez a narrativa da Prefeitura sobre a crise do transporte coletivo. Em entrevista o parlamentar afirmou que “não é verdade que a licitação não aconteceu por mudança de lei”, denunciando que a nova legislação está vigente desde 2021 e que “a Prefeitura está há mais de três anos sem colocar um edital na rua por motivos internos”.
Para o parlamentar, a gestão Bocalom mantém, de forma deliberada, um contrato “precário e ilegal” com a Ricco, empresa que já recebeu mais de R$ 100 milhões em subsídios e mais de R$ 200 milhões somando tarifas, oferecendo, segundo Kamai, “um dos piores serviços do Brasil”.
O vereador lembrou que a população tem escapado por pouco de tragédias anunciadas: eixo traseiro lançado no asfalto, barra de direção quebrada, passageiros arremessados de ônibus em movimento. “Estamos muito perto de uma morte”, alertou. Para Kamai, o súbito interesse do prefeito em dar explicações só surgiu porque o caos “começa a ameaçar seus interesses eleitorais”.
Outro ponto também contestado pelo vereador foi o discurso de que a Câmara seria responsável pelo atraso. “A licitação não aconteceu porque o prefeito não quis”, reforçou. Ele afirmou que há indícios de “leniência” e possível “conluio” entre a Prefeitura e a empresa, e que alguém “ganhou muito dinheiro” sustentando o contrato atual.
Kamai destacou, ainda, que o Ministério Público só agiu após ação popular e que agora a Justiça deve tomar providências. Ele encerrou cobrando a realização imediata da licitação e o fim da insegurança que coloca vidas em risco diariamente. “Não vamos aceitar que a responsabilidade caia sobre nós. A Prefeitura precisa parar de sustentar sua incompetência na base da mentira.”
Em Brasileia, lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo” reúne autoridades e celebra legado do ex-governador
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade
Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra
Prefeitura executa serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros em Cruzeiro do Sul
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
