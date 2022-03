Comissionado do governo, Ruy Birico, que recebe sem trabalhar foi quem iniciou agressão contra Bocalom em ato com Bolsonaro

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e a vereadora Marinete Mesquita – Foto: Reprodução / RS / Foto: Arquiva Marinete Mesquita

Enquanto a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem paga funcionários com dinheiro público para ficar em redes sociais defendendo as mazelas de sua administração e atacando quem se opõe a ela, como é o caso do toma lá da cá entre prefeitura e a vereadora Marinete (que tem sido vítima de sérios ataques por tornar público aquilo que a gestão almeja deixar debaixo dos panos), os moradores da zona rural pedem socorro.

Como mostra o vídeo abaixo a situação dos ramais tem apresentado muita dificuldade e pouquíssimas condições de trafegabilidade e com a chegada do período invernoso a situação só piorou, moradores se arriscam a enfrentar o lamaçal para não ficarem isolados e infelizmente o problema com ramais de Brasileia não é de hoje.

Os produtores rurais clamam por socorro e melhorias nos ramais, pelo menos uma melhorias para terem condições de escoarem suas produções. Revoltado com o desleixo da prefeitura, um dos moradores da Zona rural do município enviou um vídeo a nossa redação que mostra a calamidade do ramal, a moradora em cima de uma motocicleta grava o vídeo e pede que pelo menos a prefeitura coloque uma piçarra no ramal porque só tem lama.

Alguns moradores chegaram a dizer que a prefeitura só arruma o ramal quando convém a prefeita, tem ramais que a muito tempo esperam melhorias que até hoje não chegaram. Mas enquanto isso, parte dos comissionados da prefeitura estão em grupos de Whatsapp e Facebook no horário de expediente dizendo que a gestão de Fernanda Hassem é a melhor do Acre.

Seria bom o Ministério Público abrir uma investigação para saber porque que em horário de trabalho, têm servidores da prefeitura de Brasileia em rede social ao invés de trabalharem.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Veja o Vídeo:

