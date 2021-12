Com Zequinha e Primeira Dama , Nicolau entrega brinquedos para crianças ribeirinhas de Cruzeiro do Sul

O natal não acaba no dia 25 de dezembro. Não para as crianças de duas comunidades ribeirinhas dos rios Juruá e Juruá Mirim.

Nesta terça feira(28), ao lado do prefeito Zequinha Lima e da primeira dama Lurdinha Lima, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Junior, participou da entrega de presentes para a criançada.

Os primeiros a receberem a visita da comitiva foram o pequenos da comunidade Simpatia. Lá a meninada não ficou nem um pouco acanhada na hora de pegar das mãos dos visitantes seu presente.

Depois foi a vez das crianças da Vista Alegre, no Juruá Mirim, distante 3 horas de barco de Cruzeiro do Sul.

Novamente muita festa com olhares e sorrisos de agradecimento. Nos dois locais, além dos presentes foram distribuídos cachorro quente e refrigerante.

“O sorriso espontâneo e verdadeiro dessas crianças é a melhor recompensa que a gente pode receber. Quero agradecer a Deus por permitir que eu presenciasse e participasse desse momento que vai ficar marcado na minha memória”, disse Nicolau.

Também estiveram na ação os vereadores Antônio Cosmo e Zaldo Mototaxista , secretários municipais e equipe Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário (Gash).

