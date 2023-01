Com vergonha de retirar as tralhas que estão na frente do quartel, meia dúzia de bolsonarista permanecem no 4º BIS, em Rio Branco

Cada dia que passa alucinação dos extremistas que ainda permanecem na frente dos quartéis aumenta, mesmo com a posse do novo presidente, com fuga do líder político deles e ex-presidente Jair Bolsonaro para o exterior e com todo desprezo das forças armadas ao movimento.

No Acre, os radicais Bolsonaristas diminuíram bastante e a presença na frente do 61º BIS em Cruzeiro do Sul não existe faz quase um mês, já no 4º BIS em Rio Branco, militantes que pedem a intervenção militar são poucos, quase ninguém fica mais de prontidão na frente do batalhão como era antes.

O que chama atenção é que, mesmo diante do desprezo que eles recebem do exército e de outras instituições militares, apoiadores do Bolsonarismo nem sabem mais porque permanecem no local. Um cercado feito de madeira foi construído recentemente, lá os extremistas colocaram seus pertences como Freezer, fogão e mantimentos que utilizam para fazer alimentação de quem por lá passa.

Será que estão com vergonha de retirar as tralhas e voltar para casa com a frustação de não ter ganho no movimento? Ou alienação do Bolsonarismo impera e farão do local um ambiente de encontro dos direitistas?

Fato é que Lula entra no 3º dia de seu governo, com novos comandantes das forças armadas nomeados e atuando, Bolsonaro nos Estados Unidos se escondendo dos crimes cometidos e os seguidores esperando por uma luz, que pelo visto nunca chegará.