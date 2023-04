Com uma das melhores gestão na tríplice fronteira, prefeito Jerry Correia mantém Assis Brasil no Mapa Nacional do Turismo

O prefeito de Assis Brasil – Jerry Correia (Sem partido), recebeu a radiante notícia, através da coordenadora regional do DEL Turismo e Coordenadora do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Tíssia Veloso, que o município se mantém no Mapa Nacional do Turismo, estando a prefeitura APTA a participar em projetos, orçamentos e demais ações do ministério do turismo.

A notícia alegrou o gestor que disse ser essa, uma proposta de campanha sua. “Desde a elaboração do nosso plano de governo, nós demos uma atenção especial a pauta do turismo, tendo em vista que Assis Brasil faz parte de uma tríplice fronteira (Brasil-Bolívia-Peru), e é a porta de entrada para quem usa a rota do Pacífico, e também a rota dos turistas que vão ao Peru e outros países…”,comentou Jerry.

Para ser mantida no mapa do turismo a prefeitura de Assis Brasil teve que contratar o programa DEL Turismo, através do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, que é um dos programas que tem apresentado os resultados mais positivos nos municípios do Brasil.

A prefeitura nos anos de 2021 e 2022, já havia se organizado criando o conselho municipal do turismo e a Lei do turismo da cidade. Com a aptidão da prefeitura ao Mapa Nacional do Turismo, o município está habilitado a receber recursos do governo federal, que vê com bons olhos as gestões explorarem esse setor que movimenta a economia fortemente.

O município de Assis Brasil tem uma infinidade de atrativos turísticos como trilhas na Reserva Chico Mendes, Romaria da Santa Raimunda do Bom Sucesso, Festival de Praia, Carnaval fora de época (Carnavassis), além de um atrativo ímpar que é a região de tríplice fronteira como foi relatado acima.

O que é o Mapa do Turísmo?

É um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que define a área (recorte territorial), a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Sua importância se dá ao fato de que irá desenvolver os âmbitos culturais, ecoturismo, rurais, aventura, turismo religioso e o etnoturismo do município que está atualmente inserido no Mapa do Turismo, de forma que receba mais oportunidades para o desenvolvimento turístico.

Para que o município de Assis Brasil entrasse no mapa nacional do Turísmo, foi necessária a visão macro de gestão, e coube ao prefeito Jerry, enxergar além das ações básicas de uma gestão municipal. Contudo, o Fórum Empresarial atuou ativamente junto ao mapa, através da Coordenadora Tíssia Veloso, equipe do fórum e consultor Estácio Guimarães, junto aos secretários municipais Jonas Cavalcante, Jorge Alves e a agente de articulação Edinês Araújo, com contribuição de seus respectivos colaboradores conseguindo a reinserção do município de Xapuri ao mapa e manutenção de Assis Brasil e Epitaciolândia. Brasil e Epitaciolândia.

Del Turismo

O programa Del Turismo visa à implementação de uma política de turismo no estado, por meio de um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável local e garantir a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida nos municípios. A iniciativa é fruto de uma parceria entre Fórum, Câmara Técnica do Turismo e entidades empresariais alemãs, com participação da comunidade, poder público e iniciativa privada.

Programa auxiliou dando suporte aos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri na definição dos atrativos turísticos com o maior potencial, descritivo técnico dos mesmos além de estar implementando um modelo de gestão sustentável nos municípios.

Outro diferencial é a cooperação existente com todos os membros, hoje existe uma rede internacional que se reúne quinzenalmente para trocas de experiência e metodologias. Hoje o programa está presente em todas as regiões do país e tem como parceiros a Alemanha e Holanda.

Pontos Turísticos de Assis Brasil

Principal Segmento Turístico: Cultural, Ecoturismo, Rural, Aventura, Turismo Religioso e o Etnoturismo

Principais atrativos: Carnaval de Assis Brasil- Carnavassis (Turismo Cultural)

O Evento é realizado durante o aniversário pela Emancipação Política do Município de Assis Brasil, tem como dia principal o 14 de maio, o carnaval fora de época de Assis Brasil também conhecido como Carnavassis. Sua 1a. Edição aconteceu em 2006 na gestão do então prefeito Manuel Batista de Araújo e de lá, algumas edições foram realizadas e aperfeiçoadas e ganhou mais destaque na gestão do atual prefeito Jerry Correia Marinho. Durante três dias acontecem apresentações de diversos artistas conhecidos em todo estado do Acre, o município recebe além do público local, foliões de todo alto Acre e cidadãos dos países fronteiriços, Bolívia e Peru.

Santuária da Santa Raimunda do Bom Sucesso (Turismo Religioso)

A Peregrinação ao Santuário da Santa Raimunda, também chamada de “Alma do Bom Sucesso”, e ainda “Santa Raimunda do Bom Sucesso” acontece desde 2002 e desde então acontece a Romaria Religiosa e Ecológica de Santa Raimunda, Alma do Bom Sucesso, porém a devoção existe a mais de 50 anos… Em 15 de agosto 2007 foi instituído como Lei Municipal, pela Alma de Santa Raimunda, Alma do Bom Sucesso. Raimunda do Bom Sucesso é uma santa da devoção popular, considerada santa pelo povo da região do Rio Iaco, região seringueira do Acre e das vizinhanças do Peru e Bolívia. Apesar de ainda não ter sido canonizada pela igreja, o local recebe a visita de várias pessoas para agradecer ou pedir a Sua intercessão. Raimunda foi uma mulher muito boa e seus feitos pós-morte ficaram muito conhecidos na região do Rio Iaco e os fatos de sua vida se espalharam no meio da floresta e conquistaram milhares de fiéis. Até os dias atuais, pessoas creem em seu poder divino e consideram que recebem graças.

Visita as Aldeias da Indígenas (Etnoturismo) – Será desenvolvido

As visitas as aldeias Nova União localizada no Rio Acre e Jatobá localizada no Rio Iaco, podem ser realizadas em qualquer época do ano, ficando de difícil acesso no período chuvoso. A saída para as áreas indígenas está limitada a pequenos grupos, os turista e visitantes podem conhecer e aprender com as experiências, conhecimentos, costumes dos Povos da Floresta. Durante as visitas os turistas e visitantes podem conhecer várias atividades tradicionais com uso das medicinas sagradas como: pacari (oração em forma de cânticos, uni (ayahuasca), nawe putu (rapé), fetxeshti (colírio), Kampo (medicina do sapo), pintura corporal com desenhos ancestrais e uma linda exposição de artesanatos tradicionais. Desfrutar do Turismo vivencial e celebrar suas raízes e tradições.

Festival de Praia de Assis Brasil (Turismo Cultural)

O evento é uma tradição na região de fronteira e costuma reunir milhares de pessoas de diversas partes do Estado do Acre, além dos países da tríplice fronteira Peru e Bolívia. A 1a. Edição do Festival de Praia, aconteceu em 1999 na gestão do então prefeito José Monteiro da Silva e já está em sua 16a. Edição e é um verdadeiro sucesso. Com a baixa do nível das águas do Rio Acre, o visitante pode desfrutar de momentos agradáveis com a família ou amigos. Durante o Festival de Praia são ainda realizadas competições esportivas e o tradicional Circuito BOLPEBRA de Motocross e shows artísticos. A cidade se ilumina ainda mais para receber os visitantes durante o Festival de Praia.

Marco Rondon (Turismo Cultural)

A área histórica recebeu esse nome por registrar a passagem do Marechal Rondon no final da década de 1920. Nela se encontra um monumento feito com peças de ferro e bronze de aproximadamente 6m de altura, no formato de torre, na qual se pode ler “Ministério da Guerra – inspeção de fronteira – 1929 – General Rondon – Inspector”. É também o delimitador da Tríplice Fronteira na região do Alto Acre. O monumento faz também alusão ao Marechal Rondon (1865-1958) que foi militar e sertanista brasileiro.